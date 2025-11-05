Ерлан Карин высказался об идеях госполитики

Мнения
86
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ерлан Карин в своем Telegram- канале выступил с важным заявлением, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По мнению госоветника Ерлана Карина, на IV заседании Национального курултая в Бурабае Глава государства поддержал инициативу ряда экспертов и общественников о необходимости принятия концептуального документа в сфере внутренней политики.

«В течение более полугода Администрацией Президента на различных диалоговых площадках организовывались дискуссии с участием членов Национального курултая, экспертов, представителей общественных и научных организаций. По итогам экспертных обсуждений был сформирован проект концептуального документа, систематизирующий проводимую работу во внутриполитической сфере», – говорится в публикации.

Также он отметил, что сегодня Главой государства подписан Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики РК.

«В первую очередь, данный документ предназначен для госорганов, чтобы скоординировать и систематизировать работу в сфере внутренней политики. Вместе с тем это даст обществу не только более четкое понимание идейных смыслов проводимой госполитики, но и определенных контуров образа будущего страны», – заключил Ерлан Карин.

Напомним, госсоветник Ерлан Карин ранее провел совещание о ходе исполнения поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального курултая в Бурабае. Участники мероприятия заслушали док­лады ответственных заведующих структурными подраз­делениями Администрации Президента. 

#госсоветник #Ерлан Карин #смыслы #госполитика

