Гостевые победы Свежий выпуск 597 Абзал КАМБАР

В канун Нового года, напомним, астанинцы на своей площадке обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:2 и прервали серию из четырех поражений. В это же время, но уже в рамках молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» из Астаны в Кургане разгромили местный «Юниор» со счетом 9:1.





По дорогам Мавритании

На ралли-марафоне Africa Eco Race 2015 завершился девятый этап, включивший в себя дистанцию из Азугуи в Акжужут (Мавритания) общей протяженностью 391 км.

Победителем этапа среди внедорожников и грузовиков стал французский экипаж команды Bugg Afrique. Он преодолел дистанцию за 4 часа. Лучшим в стане казахстанцев оказался экипаж Каната Шагирова и Александра Мороза, выступающий за команду Mobilex Racing Team. Наши гонщики показали четвертое время в группе Т1 (модифицированные и усовершенствованные внедорожники) и девятое в «абсолюте» (зачет внедорожников и грузовиков). Следом финишировал экипаж команды Off Road Kazakhstan Андрей Чередников и Дмитрий Цыро – пятое место в группе Т1 и десятое в «абсолюте».

Юрий Сазонов и Арслан Сахимов, представляющие команду Mobilex Racing Team, стали седьмыми в Т1 и двенадцатыми в «абсолюте», а единственный казахстанский экипаж, выступающий в группе Т2 (серийные модели внедорожников), в лице Марата Абыкаева и Андрея Чипенко (Off Road Kazakhstan) на дистанции девятого этапа показал третье время в своем зачете и 17-е в «абсолюте».

В общем зачете гонки по итогам девяти этапов Сазонов – Сахимов занимают второе место в группе Т1 и пятое в «абсолюте», Шагиров – Мороз – третье в группе Т1 и шестое в «абсолюте», Чередников – Цыро – пятое в группе Т1 и девятое в «абсолюте», а Абыкаев – Чипенко – второе в Т2 и пятнадцатое в «абсолюте».





В первой десятке

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин стал восьмым на дистанции 25 км в гонке преследования свободным стилем на пятом этапе «Тур де Ски», входящем в зачет Кубка мира.

Победителя забега выявил финишный спринт, где норвежец Петтер Нортуг не оставил шанса конкурентам. Вторым финишировал швед Калле Халфварссон, третьим – норвежец Мартин Сундбю.

В нынешнем году «Тур де Ски» состоит из семи этапов. В четвертый соревновательный день Алексей Полторанин выиграл забег на 10 км классическим стилем. Следующий этап состоится завтра в итальянском Валь ди Фиемме. Здесь пройдут забеги с массовым стартом классическим стилем – на 10 и 15 км (для женщин и мужчин).





С «бизонами» не совладали

Баскетбольный клуб «Астана» в рамках очередного тура международной Единой лиги ВТБ уступил в выездной встрече финской команде «Байзонс» со счетом 85:76 (19:18, 17:14, 16:21, 33:23).

Отметим, что после третьей четверти казахстанцы выигрывали у хозяев площадки одно очко, но в заключительной десятиминутке европейцы смогли в корне переломить ситуацию и довести матч до победы в свою пользу. Самым результативным игроком с 22 очками стал форвард «Байзонс» Айэн Хаммер. В составе нашей команды отличились защитники. Джекован Браун набрал 17 очков, а Джерри Джонсон оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.



