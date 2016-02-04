​Гостей встречает «Лапландия»

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

– В новогодние дни мы обслуживали ежедневно до тысячи и более человек, – говорит администратор «Лапландии» Павел Горбачев. – Сейчас, конечно, принимаем меньше, но и без дела сидеть не приходится: минимум 50–60 человек в день приходят к нам, многие с детьми. Два экскурсовода (а в выходные пятеро) знакомят посетителей с резиденцией Санта-Клау­са, где в «Школе эльфов» маленькие дети могут написать ему письма со своими просьбами и пожеланиями. Экскурсии проводим на трех языках. В «арсенале» развлекательных мероприятий – поездки на упряжках на 9 северных оленях и 12 собаках хаски, катание на снегоходе и квад­роциклах, санях, запряженных лошадьми, верхом на пони. Наши гости – из разных регионов Казахстана, России, много иностранцев из дальнего зарубежья.

Адилет Темирболатов обслуживает желающих покататься на квад­роциклах.

– В рабочие дни по утрам бывает больше народа, – говорит он. – Если необходимо, сам катаю клиентов, а для тех, кто достиг 16 лет, провожу инструктаж, после которого ребята могут самостоятельно сделать два круга. Можно покататься на снегоходе или на лошадях, ездовых собаках, пони. Отдыхом на свежем воздухе люди довольны – и настроение поднимается, и здоровья прибавляется.

Экскурсовод Самал Мейрамова только что усадила самых маленьких гостей писать письма Санта-Клаусу.

– Работаю здесь полгода и своей работой очень довольна, – рассказывает она. – Я родилась и выросла в Омске, там окончила университет по специальности «туризм», а теперь наша семья переехала в Щучинск и не жалеет об этом – здесь так красиво!

– Я приехал из Атырау со своей внучкой и племянницей в гости к дочери Айгуль, которая живет в Щучинске, – делится пенсионер Махмуд Хисаметдинов. – И мне, и детям здесь все очень нравится. Мне и раньше доводилось бывать в Боровом. Сегодня же условия для отдыха лучше и уровень обслуживания гораздо выше. Так что, надеюсь, вернусь домой с самыми лучшими впечатлениями.

Внучка аксакала Томирис тоже довольна. Ей нравится не только удивительная «Лапландия», но и сладкое печенье в виде фигурок оленей и елочек, которое дедушка купил у хозяйки кенди-шопа Карины Макее­вой, радушно встречающей каждого ребенка.

– Мы рады всем гостям, – говорит помощник администратора комп­лекса Айгерим Саликова. – Пожалуй, больше всего в последнее время было посетителей из Актау, Атырау, Алматы и Уральска. Мы стараемся совершенствовать свою работу, вводить новые формы обслуживания. К примеру, хотим организовать у себя что-то вроде временного детсада для самых маленьких ребятишек, которых их родители в случае необходимости в морозные дни могли бы оставить под надежным присмотром воспитателей, чтобы самим покататься на снегоходе или квадроциклах.

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