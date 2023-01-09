Гостей встречает Толе-би

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Памятник известному бию установлен при въезде в город Ленгер в честь юбилея района.

25-тонная медная скульптура стала украшением и центральной композицией нового парка «Толе-би баба», заложенного к 90-летию района. Местный предприниматель взял на себя все расходы по его созданию, чтобы сохранить память о великих предках. 23-метровый монумент возвышается на фоне гор и виден со всех сторон Ленгера, давшего в 1932 году название новому райо­ну. В 1991-м Ленгерский район переименован в Толебийский в честь Толе-би – знаменитого бия, одного из авторов свода законов Казахского ханства «Жеті жарғы», родившегося в районе современного Шу, а жил и творил в предгорьях Каратау.

К юбилею толебийцы готовились загодя, стараясь привести в порядок не только районный центр, но и другие населенные пункты. К праздничной дате построено много новых объектов, позволяющих местным жителям разнообразить досуг, позаботиться о собственном здоровье и заняться спортом. Дом ветеранов землякам подарил местный предприниматель, а спортивный комплекс возводили методом асара, причем земельный учас­ток для него, площадью в 27 соток, безвозмездно передал местный житель.

Благодаря поддержке неравнодушных людей в районном центре появился прекрасный спортивный комплекс, где дети занимаются борьбой, дзюдо, самбо. К 90-летию района проведен текущий ремонт объездной дороги Ленгер – Коксаек, обновлены места массового отдыха и зеленые зоны. Из районного бюджета выделено 42,6 млн тенге на капитальный ремонт Центрального парка и 186 млн тенге на реконструкцию зоны отдыха «Тәуелсіздік».

Толебийская земля привлекает своей красотой и уникальной природой. Здесь расположены известный заповедник Аксу-Жабаглы, Сайрам-Угамский национальный парк, детский учебно-оздоровительный центр «Тау самалы», который часто называют казахстанским «Артеком», санаторий «Бургулюк», зона отдыха «Альтекс», горнолыжная база.

В последние годы в район приезжают туристы из дальнего и ближнего зарубежья, стремящие­ся провести время на природе, познакомиться с заветными уголками, пройтись горными тропами. У района есть все шансы в ближайшем будущем стать центром по развитию природного туризма юга Казахстана, и юбилей района с его широкой программой благоустройства стал еще одним шагом на этом пути.

Для десятков семей празднование 90-летия стало точкой отсчета новой жизни. 60 счастливчиков получили ключи от квартир в новостройках. Никита Васильев, ловко управляющий инвалидной коляской, назвал получение ключей от благоустроенной квартиры, самым счастливым днем. Десять лет ждала жилье и Жанара Тасполатова, в одиночку воспитываю­щая двоих детей.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды принял участие в праздничном собрании «Тұғыры биiк Төле би», посвященном 90-летнему юбилею Толебийского района, и вручил колючи от квартир новоселам. Среди них – 18 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи, граждане из числа социально уязвимых групп населения.

Это не первая многоэтажка, строительство которой завершено в текущем году. Минувшей весной в эксплуатацию были сданы и распределены среди очередников, состоящих на учете в органах местной исполнительной власти, еще 120 квартир.

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