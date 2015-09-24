Гостей встречал Абылай-хан Свежий выпуск 420 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Здесь гостей встречали почтенные аксакалы, воины-батыры, девушки-красавицы. Здесь же развернулись эпические и бытовые картины времен зарождения Казахского ханства, сражений с джунгарами, а центральным персонажем стал легендарный Абылай-хан.

Ну а какой же праздник без народных спортивных состязаний и песен! Свое вокальное и сценическое мастерство демонстрировали акыны, солисты этнофольклорной группы «Тұран», творческие коллективы городов и районов области в концертной программе «Ұлы дала дарындары», Ассамблеи народа Казахстана. Все это вылилось в гала-концерт «Қазақ елі – Мәңгілік».