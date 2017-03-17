​Гости из будущего

В одном советском кинофильме мне запомнилась такая сцена: главный герой покупает в универмаге кефир. Старшее поколение помнит, что раньше он продавался в поллитровых стеклянных бутылках с зеленой крышкой из фольги. На ней, кстати, отмечалась дата изготовления напитка.

Так вот. Разглядывает главный герой крышечку, делает недоуменное лицо, а после спрашивает покупателя по соседству сегодняшнее число. Сосед называет, а после интересуется, почему его спрашивают об этом?

– Это завтрашний кефир! – показывает ему дату на крышечке главный герой, явно рассчитывая на эмоциональный эффект.

– Не нравится – не берите! – раздраженно ответил неразборчивый покупатель, вовсе не взволновавшийся от встречи с «будущим».

Может из-за подобного легкомысленного отношения мы порой и не замечаем таких гостей из грядущего, которые нет-нет да и имеют место быть в нашей жизни? Казалось бы мелочь – несколько цифр на упаковке. Но ведь они там не просто так, а призваны защищать наше здоровье, а в экстренных случаях, быть может, даже и жизнь. Так почему же мы частенько не принимаем их во внимание?

…Довелось мне как-то и самому в магазине повстречать в первых чис­лах января пряники, выпущенные (судя по дате на упаковке) в конце этого месяца. Я подождал, пока, быть может, еще кто-то обратит на это внимание, но, увы, сегодня был, видимо, не пряничный день. Тогда с упаковкой в руках дошел до кассы и поинтересовался у кассира:

– А ничего, что у вас пряники, выпущенные в конце января?

Кассир то ли не оценила юмора, то ли не знала, какое сегодня чис­ло, и потому мрачно буркнула:

– Люди берут…

Такому дежурному, но железному аргументу трудно было что-то противопоставить, и я просто купил пряники и принес их домой для изучения…

Для чистоты эксперимента снова глянул на календарь – 3 января, гляжу на упаковку – 30 января. Может, это оптический обман зрения? Не могут же существовать продукты, выпущенные в день, который еще не наступил!

Достал пряники из пакета, потрогал их пальцем, в глазурь им белую заглянул – вполне себе реальные объекты, даже ванилью пахнут. Вот феномен-то!

Скептики наверняка скажут: «Ой, делов-то! Маркировщица нечаянно ноль приписала, и все!» Что ж, может и так, но согласитесь – «Пряники будущего» – звучит не в пример романтичнее и перспективнее.

Однако если это не оплошность, а попытка нерадивых производителей «продлить жизнь» своей продукции, пусть в ущерб ее качест­ву и интересам потребителей? И делается это из расчета на то, что не все покупатели внимательно читают дату изготовления? «К тому же какой вред может быть человеку от просроченных пряников? Разве что сломанные зубы», – наверняка рассуждают они. И тем не менее это все-таки обман.

Другой вопрос: куда в таких случаях смотрит принимающая сторона, то есть торговая сеть, беря на себя ответственность за продажу продукции с ненадлежащими датами? Может и им лестно, что в их заведении имеются подобные «уникумы»? А может, существует и иной интерес, чем соблюдение права покупателя на приобретение продукции надлежащего качества.

А доводилось ли вам сталкиваться с конфликтами интересов, когда продавцы на первую линию торговых рядов выставляют залежавшиеся товары с более поздней датой выпус­ка, а покупатели «перекапывают» эти преграды в поисках «свежатины»? Вот где пресловутые цифры оказываются выше человеческих отношений: одни пытаются всучить товар похуже и «по-хозяйски» возмущаются, дескать, еще прежнее не съели-не выпили, а уже за новое хватаются. Другие себя правыми чувствуют – они-то деньги нормальные платят и хотят за них нормальный товар покупать, в том числе и более свежий. И они правы!

Так что, уважаемые собратья-потребители, смотрите внимательно на дату выпуска того, что вы покупаете! Иначе не удивляйтесь, если однажды среди ваших покупок окажутся «гости из будущего». С непредсказуемыми последствиями…