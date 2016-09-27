​Гости из Индонезии

Как сообщила пресс-служба КС РК, в ходе диалога были обсуж­дены вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в правовой сфере, в частности в законодательной деятельности и при осуществлении конституционного контроля.

Председатель КС РК Игорь Рогов ознакомил гостей с компетенцией, порядком формирования и статусом Конституционного совета, его важнейшими решениями в области законопроектной работы, действующего права, защиты прав человека, а также дал информацию о конституционно-правовых аспектах государственной политики, устройства республики, стратегического планирования. Кроме того, он отметил плодотворное взаимодействие органов государственной власти двух стран, обратив внимание на тесные отношения с Конституционным судом Индонезии, его успешное председательство в Азиатской ассоциации конституционных судов и эквивалентных институтов.

По итогам встречи стороны еще раз подтвердили свою заинтересованность и готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества для реализации совместных программ в области обеспечения верховенства права.