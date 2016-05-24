​Гости из Тюрингии

Ректор вуза Галым Мутанов, выразив заинтересованность в программах академической мобильности ведущих вузов Германии, рассказал об опыте реализации совместных международных программ по подготовке магистров и докторов PhD с университетами Токио, Лотарингии, Страсбурга и Кембриджа. Он подчеркнул, что университет готов к долгосрочному сотрудничеству с вузами Германии в научных проектах, подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей и совместным научным исследованиям.

Важнейшей задачей при этом для вуза является развитие программ двудипломного образования. В связи с этим профессор Дагмар Шипански рассказала о возможностях кооперации с КазНУ, в том числе в рамках международных научных «круглых столов» и семинаров. И добавила, что для сотрудничества приоритетными являются следующие направления: «Накопление энергии и возобновляемые источники», «Аккумуляция и распределение энергии» и «Оцифровывание общества».