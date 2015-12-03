​Гости из Южной Америки

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Приветствуя коллег из палаты депутатов Нацио­нального конгресса Федеративной Республики Бразилии, казахстанский парламентарий отметил, что мы воспринимаем их как далеких, но дорогих гостей. Однако расстояние – не проб­лема, считают бразильцы. А сближать его помогает, по мнению депутатов двух стран, развивающиеся отношения как на высшем, так и межпарламентском уровне.

Обе страны станут еще ближе, заявил мажилисмен, если Бразилия откроет безвизовый режим для Казахстана, который, в то же время объявляет его для стран, участвующих в инвестиционной деятельности в нашей стране.

Обсуждая пути взаимовыгодного сотрудничества в экономике, стороны отметили значение возобновляемых источников энергии. В связи с этим гости высказали благодарность за приглашение их страны к участию в выставке ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего».

Выразив в свою очередь признательность за поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совбеза ООН, а также при вступлении нашей страны в ВТО, секретарь комитета Мажилиса выразил надежду на участие Бразилии в 2018 году в VI съезде мировых религий в Астане.

Отмечая мирные инициативы Казахстана особенно в ядерном разоружении, бразильцы подчеркнули важность утвердившегося в Казахстане межнационального согласия, помогающего развитию страны. Воспринимая ее инвестиционную политику как привлекательную, бразильские депутаты с восхищением отозвались о казахстанском народе: «добром и гостеприимном».

В завершение встречи депутаты сошлись во мнении, что через парламентское сотрудничество надо и далее укреплять отношения между народами и странами.

Во встрече участвовали также депутаты Мажилиса Ерсултан Бектурганов, Бахытжан Ертаев, посол МИД РК по особым поручениям Алтай Абибуллаев. 

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