Гости отравились национальными деликатесами на свадьбе в Жезказгане

В Жезказгане 8 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления после празднования "узату-той" в одном из местных ресторанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по защите прав потребителей Карагандинской области.

"После опроса заболевших установлено, что 1 августа 2014 года все госпитализированные были на "узату-той" в ресторане "Байконур" ТОО "Корпорация Казахмыс" в Жезказгане. Допущен прием пищевой продукции домашнего приготовления без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность: отварное мясо конины, кумыс, казы, шужук, карта, а также алкогольная продукция, напитки и соки", - указывается в сообщении пресс-службы.

По итогам проверки материалы направлены в городскую прокуратуру и управление внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по ст. 267 ч.1 Уголовного Кодекса РК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

На стационарном лечении остаются все 8 человек, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.