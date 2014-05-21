Экономика
Гости с берегов Невы

Программа пребывания гостей в регионе началась с посещения села Туймекент в Байзакском районе, где в 1964 году в семье зоотехника и учительницы русского языка родился нынешний глава Ленинградской областной администрации. Он уехал с родителями в Санкт-Петербург, когда ему было 11 лет, но в местной школе им. Газиза Байтасова даже спустя 40 лет быстро вспомнили отличника учебы, старательного и общительного ученика с прекрасными математическими способностями Сашу Дрозденко.

Александра Юрьевича, а также его отца, заслуженного зоотехника России Юрия Александровича, жену Ирину, брата – руководителя Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Виктора Эвальдовича Гешеле, родившегося в соседнем селе Амангельды, здесь встречали хлебом-солью. Небольшой актовый зал едва вместил сельчан, пришедших выразить уважение землякам. Обняла любимого ученика Валентина Егоровна Шаповалова, пожал руку однокласснику Ерлан Елеукулов…

В этот же день россияне осмотрели областной историко-краеведческий музей, побывали на археологических раскопках древнего Тараза и в областном центре реабилитации и адаптации детей-инвалидов, познакомились с заводом минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» и производством современных светодиодных светильников и ламп ТОО «Энерджи-Тараз», активно сотрудничающим с предприятиями Санкт-Петербурга. Многофункциональный дворец спорта «Тараз-Арена», где одновременно могут заниматься более 2 тыс. человек, поразил их великолепным техническим оснащением.

На следующее утро ленинградская делегация встретилась с руководством области, а затем отправилась в село Биликуль на торжество в честь участника Великой Отечественной войны Т. Мырзалыулы. Гости увидели выступления местных палуанов, боксеров, состязание кокпаристов, вновь оценили хлебосольство щедрого казахского гостеприимства, с удовольствием отведав разносолы национальной кухни.

– В ноябре ждем к себе в гости жамбылскую делегацию, чтобы подписать договор о сотрудничестве в области экономики и культуры, – сообщил Александр Дрозденко. – Мы готовы покупать сложные минеральные удобрения, которые производит «Казфосфат». Интересным нам кажется предложение акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева. Ваш регион обеспечивает северные города Казахстана овощами и фруктами. А они в счет этого поставляют в Ленинградскую область с ее мощной птицеводческой отраслью фуражное зерно. Мы готовы ежегодно покупать его по миллиону тонн и больше. Жамбылцам предложим в лизинг отличную ленинградскую спецтехнику для коммунального хозяйства, разнообразное котельное оборудование, поделимся строительными технологиями, предоставим свой морской порт для экспорта удобрений и угля…

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз, lebedev@kazpravda.kz

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