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Происшествия
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Алматинской области мужчина изнасиловал малолетнюю девочку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 

"Факт изнасилования малолетней девочки зарегистрирован 13 апреля в Енбекшиказахском районе. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний уроженец Кызылординской области, который в настоящее время помещен под стражу. Подозреваемый последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении", – говорится в сообщении. 

По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное ст.120 ч.4 УК РК (Изнасилование).

Расследование взято на особый контроль руководства областной полиции. Ребенок пока находится под наблюдением медиков.

О трагедии сообщила правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова. По ее словам, в Иссыке 4-летнюю девочку изнасиловал брат матери, в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребенок экстренно прооперирован.

В полиции отметили, что с начала года в регионе зарегистрировано 10 изнасилований несовершеннолетних. Большинство подозреваемых из близкого окружения. Возраст жертв варьируется от 3 до 17 лет.

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