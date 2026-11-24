В Казахстане утвердили стандарт для отелей. На что смогут рассчитывать гости, рассказали в Минторговли, передает Kazpravda.kz

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С 1 марта 2027 года в Казахстане начнёт действовать национальный стандарт гостиничного обслуживания. СТ РК ISO 22483-2026 «Туризм и сопутствующие услуги. Гостиницы. Требования к услугам» разработан на основе международного стандарта ISO 22483:2020. Документ утвердил председатель комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК.

КазСтандарт разработал его для отелей любой категории. Документ охватывает все этапы поездки от бронирования номера до выезда из гостиницы.

"Ещё до бронирования гость должен знать, сколько стоит проживание, нужна ли предоплата и на каких условиях можно отменить бронь. На обработку заявки отелю отводится до 24 часов. Время заезда и выезда гостиница определяет сама. При этом стандарт рекомендует начинать заселение не позднее 14:00 и устанавливать расчётный час для выезда не раньше полудня. Например, гость с подтверждённой бронью приехал в 14:30, через полчаса после начала заселения, а его номер ещё убирают. В таком случае сотрудники должны предложить оставить багаж на хранение. На время ожидания отель также предоставляет дополнительную услугу по своему выбору, например угощает гостя чаем. Другая ситуация может возникнуть за завтраком. Родители спрашивают, какие блюда подойдут ребёнку с аллергией на орехи. Сотрудники должны рассказать о составе блюд и по просьбе семьи предложить хотя бы одно блюдо без орехов. Выбор зависит от того, какие продукты есть на кухне", - говорится в сообщении ведомства.

Питьевая вода должна быть доступна гостям круглосуточно, отметили в министерстве.

"Занятые номера полагается убирать ежедневно, но если на двери висит табличка «Не беспокоить», уборку откладывают. Когда гость находится в номере, для уборки нужно его разрешение. Жалобу на обслуживание можно подать устно или письменно. Отель должен зафиксировать обращение и указать, какие меры принял. Гостиница должна предупреждать гостей о риске травм. Например, пока пол в холле остаётся мокрым после уборки, там должен стоять предупреждающий знак. У бассейна указатели должны сообщать, какая в нём глубина, можно ли нырять и дежурит ли спасатель. Спасательное оборудование размещают на видном месте со свободным доступом. Если в бассейне произошёл несчастный случай, персонал действует по заранее установленному плану и регистрирует происшествие. В программу обучения сотрудников гостиницы входят первая помощь и базовые приёмы реанимации. Стандарт также предусматривает страхование гражданско-правовой ответственности отеля с учётом услуг, которые он оказывает. Такой подход помогает гостинице оценивать качество не по отдельным эпизодам, а по всему процессу обслуживания", - подчеркнули в Минторговли.

Для руководителей гостиниц стандарт задаёт критерии, по которым можно оценивать работу сотрудников и подрядчиков. Документ также поможет распределять обязанности между сотрудниками и планировать их обучение. Отдельные требования касаются гигиены и безопасности питания, чистоты общих зон, обслуживания оборудования, организации мероприятий и досуга.

Стандарт также может служить основой для внутренней оценки качества и планирования улучшений.