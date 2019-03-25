​Гостям рады

Уже с утра на проспект стал стекаться народ. Основное празднество состоялось на площади перед монументом «Қазақ халқына мың алғыс». По обе его стороны были установлены белоснежные юрты, двери которых оказались открыты для всех посетителей: каждый мог ознакомиться с убранством, экспонатами, материалами, соответствующими определенной тематике.

Оформление одной из них, к примеру, взяли на себя активис­ты молодежного движения региона. В рамках Года молодежи здесь были выставлены лучшие работы студентов, молодых предпринимателей – обладателей грантов Zhas project. В их числе и мастер прикладного искусства по дереву Данамалик Ахметов, который открыл в прошлом году собственную школу народного ремесла. Он представил посетителям различные предметы быта, изготовленные им из дерева. В свою очередь учащиеся одного из колледжей, участники творческого кружка по шитью, удивили яркими национальными костюмами, сшитыми своими руками.

Целый юрточный аул вырос в этот день и в Парке им. Первого Президента, где любой мог отведать вкусный наурыз-коже, горячие баурсаки. Потчевали этими национальными блюдами и в павильонах. Отметим, что всего на центральных площадках Актобе, в населенных пунктах районов предприятиями, организациями и субъектами предпринимательства было установлено более 110 юрт, приготовлено 78 тыс. л наурыз-коже, 33 тонны плова, 52 тонны баурсаков.

Большое число болельщиков собрали в парке соревнования по национальным видам спорта. Мерились тут силами актюбинцы и в поднятии с приседанием взрослого барашка. Детишек нельзя было оторвать от алтыбакана, от катания на пони, колеснице, лошади.

Большая праздничная прог­рамма и яркое театрализованное представление «Наурыз – құт-береке бастауы» с демонстрацией национальных обрядов и традиций состоялись на главной сцене у монумента «Қазақ халқына мың алғыс». Здесь же актюбинцев с Наурыз мейрамы поздравил аким области Ондасын Уразалин. Он пожелал мира, добра, благополучия, достатка каждой семье.