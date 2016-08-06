Гостям всегда рады

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Стоит отметить, что представители масс-медиа работают в усиленном режиме практически с первого дня прибытия в Рио. Журналисты печатных СМИ, ТВ- и интернет-ресурсов уже выдают массу информации о наших атлетах в своих изданиях. Так, например, в далеком для казахстанцев Рио успешно создается телевизионная студийная программа «Рио төрінде» («Олимпийский гость»). Программа, соз­данная впервые в истории отечественного телевидения, записывается в казахстанском пресс-центре в Рио-де-Жанейро, в выездной студии телеканала Kazsport и ежедневно несколько раз выходит в эфир двух телеканалов – «Казахстан» и Kazsport.

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Первыми гостями студии стали вице-министр культуры и спорта РК Сакен Жунусбеков, председатель Комитета по делам спорта и физкультуры Министерства культуры и спорта РК Елсияр Канагатов и главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни. Стоит отметить, что Алексей Геннадьевич – большой поклонник и постоянный зритель телеканала Kazsport, поэтому после записи передачи он получил в подарок от телевизионщиков майку с логотипом первого отечественного спортивного телеканала.
Основной ведущий программы «Рио төрінде» – известный журналист Павел Цыбулин. Также в эфире со спортсменами и специалис­тами будут беседовать такие опытные обозреватели, как Индира Бектенова, Телмухамед Кудеров и Ермек Торениязов.

Напомним, что на телеканалах «Казахстан» и Kazsport планируется более 220 трансля­ций о ходе соревнований, из которых телеканал «Казахстан» проведет 65, а телеканал Kazsport – свыше 155 трансляций. Телерадиокорпорация «Казахстан» впервые отправила на Олимпийские игры большую производственную команду, которая будет работать посредством сразу трех съемочных групп. Поэтому зрителей ждут эксклюзивные материалы с мест событий, специальные репортажи и дневники соревнований, причем не только в записи, но и в прямом эфире.

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