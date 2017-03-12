Однако государственно-частное партнерство – это не только детские сады. ГЧП должно стать основным механизмом развития инф­раструктуры. На этой основе следует проводить модернизацию объектов ЖКХ, развивать сотрудничество в других сферах. Как отмечал Глава государства, работа зависит от конкретной и профессиональной деятельности акимов.

Что же происходит в регионах, если говорить о сотрудничестве бизнеса и власти? Как показывает перекличка регионов, в каждой области есть свой опыт и свои проблемы, которые было бы полезно изучить чиновникам, курирующим это приоритетное направление экономики. Подробнее – в материалах наших собственных корреспондентов.