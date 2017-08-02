Государственную техническую службу передали из МИК в КНБ

Государственная техническая служба, осуществляющая деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи и телерадиовещания, передана Комитету национальной безопасности. Соответствующее постановление Правительства Казахстана № 457 от 27 июля 2017 года опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Әділет"
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"Переименовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Министерства информации и коммуникаций РК в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности РК", – постановило Правительство.
КНБ РК определено уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия.
"Министерству информации и коммуникаций совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов в установленном законодательством порядке поручено обеспечить принятие мер по передаче в Комитет национальной безопасности оборудования для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к Интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем", – говорится в постановлении.