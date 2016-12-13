​Государственные награды – труженикам Эмбы!

7 декабря Президент РК участвовал в торжест­венном запуске в эксплуата­цию месторож­дения Кашаган. В рамках крупнейшего для Казахстана события в текущем десятилетии Нурсултан Назарбаев лично вручил ордена и медали нефтяникам Атырауской области.

– В канун приближаю­щегося празднования 25-летия Независимос­ти я бы хотел выделить людей, которые работают во благо области и страны, – сказал Президент, вручая награды.

Президент наградил государственными наградами сразу троих работников ЭМГ – первого заместителя генерального директора АО «Эмбамунайгаз» Курмангазы Исказиева, оператора по добыче нефти и газа НГДУ «Доссормунайгаз» Жаксыгерея Кубашева, мастера по поддержанию пластового давления НГДУ «Доссормунайгаз» Карылгу Алтыналиеву. Эти люди – гордость АО «Эмбамунайгаз».

За весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли глава компании Курмангазы Исказиев награжден орденом «Құрмет». Кандидат геолого-минералогических наук и лауреат Государст­венной премии РК в области науки и техники имени Аль-Фараби Курмангазы Орынгазиевич в нефтяной отрасли работает около 30 лет и прошел путь от оператора по цементажу скважин Балыкшинского управления разведочного бурения (БУРБ) до руководителя. С 1991 года продолжил карьеру геологом, уже через пять лет был назначен главным геологом Атырауского управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин. Затем была череда руководящих должностей в структурах ОАО «Эмбамунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз» и АО «НК «КазМунайГаз». С января 2015 года – генеральный директор (председатель правления) АО «Эмбамунайгаз». С сентября 2015 года назначен генеральным директором (председателем правления) АО «РД «КазМунайГаз», первым заместителем генерального директора, выполняющим функции председателя правления ЭМГ.

К. Исказиев имеет большой опыт внедрения новых технологий и повышения эффективности производства. Под его руководством в 2015 году компанией успешно реализованы новые проекты: «Интеллектуальное месторождение» на место­рождении УАЗ, пилотный проект по внедрению дуаль­ной системы обучения. Является кандидатом геолого-минералогических наук (2006 год), лауреатом Государственной премии РК в области науки и техники имени Аль-Фараби за цикл работ на тему «Научное обоснование углеводородного потенциала РК» (2015 год). К. Исказиев принимал активное участие в переговорах с крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями мира по геолого-техническому анализу месторождений Казахстана, включая Тенгиз, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Исатай. В том числе и по месторождению Кашаган.

Вклад К. Исказиева в развитие нефтяной отрас­ли Казахстана был отмечен множеством отличительных знаков и прежде, он является почетным разведчиком недр РК и почетным гражданином Атырауской области.

Так же высоко оценен Правительством и труд оператора по добыче неф­ти и газа НГДУ «Доссормунайгаз» Жаксыгерея Кубашева. Он награжден орденом «Еңбек Даңкы» III степени. Ж. Кубашев в нефтяной отрасли 40 лет. Трудовую деятельность начал в 1973 году оператором по добыче нефти РИТС Карсак НГДУ «Доссорнефть». С 1977 года по сей день добросовестно работает оператором цеха по добыче нефти и газа месторождения Карсак, повысив квалификационный разряд со 2-го до 5-го. За многолетний добросовестный труд не раз поощрялся руководством компании и Министерством энергетики РК.

Не редкость в истории ЭМГ и женщины-нефтяники, составляющие здоровую конкуренцию своим коллегам-мужчинам в этом нелегком труде. Карылга Алтыналиева награждена орденом «Еңбек Даңкы» III степени. Она в нефтянке уже 34 года. Начинала в 1977-м замерщиком районной инженерно-технологической службы в НГДУ «Доссорнефть». С 1980 года работала оператором по исследованию скважин районной инженерно-технологической службы, оператором по исследованию скважин, оператором по поддержанию пластового давления в НГДУ «Доссорнефть». С 1998 года по настоящее время работает мастером по поддержанию пласто­вого давления в НГДУ «Доссормунайгаз». Она и прежде не раз была отмечена за свой труд почетными грамотами и знаками отличия.

Компания «Эмбамунайгаз», много лет назад объявившая главной корпоративной ценностью человеческие ресурсы, убедилась в том, что выбра­ла верное направ­ление. Награды профессионалов своего дела, работающих в ЭМГ, – это награда и для всего коллектива легендарной для истории добычи нефти компании.