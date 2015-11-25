Государственные органы должны работать по принципу трех "П" – аким ЮКО

Состоялась встреча акима Южно-Казахстанской области Бейбута Атамкулова с предпринимателями региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.
"На встрече приняли участие более 200 бизнесменов, а также первые руководители правоохранительных органов, областных управлений, акимы районов и городов области и территориальных подразделений центральных государственных органов", – говорится в сообщении.
"В целом ... все государственные служащие региона должны понять, что наступает время, которое требует новых подходов в решении поставленных задач. Поэтому основным принципом нашей работы будет определен принцип "Трех П" – "Патриотизм, порядочность и профессионализм". Только тогда будут достигнуты положительные результаты", – отметил глава региона.
В целом, ходе встречи особое внимание было уделено реализации поручений Главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса, промышленности, а также комплексному развитию Шымкента как одного из крупнейших городов Казахстана.
Выступая перед бизнесменами, аким области отметил, что по итогам анализа сферы бизнеса в регионе был выявлен ряд вопросов, требующих неотлагательного решения.
Первый из них – кадровый вопрос. Так, помимо уже действующих школ предпринимательства при центрах обслуживания предпринимателей, которые обучают базовым принципам ведения бизнеса, предложено организовать стажировки на базе действующих предприятий для студентов.
Второе направление – становление Шымкента в качестве третьего мегаполиса Казахстана. По словам главы региона, город должен стать точкой экономического роста, удобной для развития бизнеса с точки зрения инфраструктуры, безопасности, чистоты и получения всех необходимых разрешительных документов.
Третий блок вопросов касается развития туристической отрасли. Как известно, мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави ежегодно посещают более 950 тыс. туристов, половина из которых в обязательном порядке также посещают Арыстан-баб и городище Отырар. В этой связи в области проведен анализ потенциала развития туризма и сформированы приоритетные направления, определены "якорные" проекты.
Четвертое направление – привлечение инвестиций в несырьевые секторы экономики и продвижение имиджа местных производителей. На сегодняшний день в области действуют три индустриальные зоны (Шымкент, Туркестан, Сузак), еще восемь находятся на стадии завершения. Таким образом, площадки для организации новых производств уже имеются, теперь требуется создавать предприятия, подчеркнул Б. Атамкулов.
Что касается вопросов сельского хозяйства, по мнению акима области, в каждом районе необходимо создать машинно-тракторные станции (МТС) и специальный центр по привлечению новых технологий. Кроме того, в каждом районе с учетом их особенностей нужно открыть центры по оказанию научно-консультативных услуг фермерам на базе школы предпринимателей.
Также в ходе встречи стало известно о планируемом создании Консультационного совета по развитию предпринимательства при акиме области. В состав нового органа войдут предприниматели, представители отраслевых ассоциаций и соответствующих государственных органов. Совет будет собираться ежеквартально и открыто обсуждать проблемы предприятий.
"На встрече приняли участие более 200 бизнесменов, а также первые руководители правоохранительных органов, областных управлений, акимы районов и городов области и территориальных подразделений центральных государственных органов", – говорится в сообщении.
"В целом ... все государственные служащие региона должны понять, что наступает время, которое требует новых подходов в решении поставленных задач. Поэтому основным принципом нашей работы будет определен принцип "Трех П" – "Патриотизм, порядочность и профессионализм". Только тогда будут достигнуты положительные результаты", – отметил глава региона.
В целом, ходе встречи особое внимание было уделено реализации поручений Главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса, промышленности, а также комплексному развитию Шымкента как одного из крупнейших городов Казахстана.
Выступая перед бизнесменами, аким области отметил, что по итогам анализа сферы бизнеса в регионе был выявлен ряд вопросов, требующих неотлагательного решения.
Первый из них – кадровый вопрос. Так, помимо уже действующих школ предпринимательства при центрах обслуживания предпринимателей, которые обучают базовым принципам ведения бизнеса, предложено организовать стажировки на базе действующих предприятий для студентов.
Второе направление – становление Шымкента в качестве третьего мегаполиса Казахстана. По словам главы региона, город должен стать точкой экономического роста, удобной для развития бизнеса с точки зрения инфраструктуры, безопасности, чистоты и получения всех необходимых разрешительных документов.
Третий блок вопросов касается развития туристической отрасли. Как известно, мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави ежегодно посещают более 950 тыс. туристов, половина из которых в обязательном порядке также посещают Арыстан-баб и городище Отырар. В этой связи в области проведен анализ потенциала развития туризма и сформированы приоритетные направления, определены "якорные" проекты.
Четвертое направление – привлечение инвестиций в несырьевые секторы экономики и продвижение имиджа местных производителей. На сегодняшний день в области действуют три индустриальные зоны (Шымкент, Туркестан, Сузак), еще восемь находятся на стадии завершения. Таким образом, площадки для организации новых производств уже имеются, теперь требуется создавать предприятия, подчеркнул Б. Атамкулов.
Что касается вопросов сельского хозяйства, по мнению акима области, в каждом районе необходимо создать машинно-тракторные станции (МТС) и специальный центр по привлечению новых технологий. Кроме того, в каждом районе с учетом их особенностей нужно открыть центры по оказанию научно-консультативных услуг фермерам на базе школы предпринимателей.
Также в ходе встречи стало известно о планируемом создании Консультационного совета по развитию предпринимательства при акиме области. В состав нового органа войдут предприниматели, представители отраслевых ассоциаций и соответствующих государственных органов. Совет будет собираться ежеквартально и открыто обсуждать проблемы предприятий.