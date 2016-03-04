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​Государственный аудит: контроль качества
Динара КУРМАНГАЛИЕВА, руководитель управления контроля качества и координации работы служб внутреннего контроля Комитета финансового контроля Министерства финансов

Для дальнейшей реализации закона Указом Президента РК от 11 января 2016 года утверждены общие стандарты государственного аудита и финансового контроля, такие как «Независимость», «Этичность», «Объективность», «Профессиональная компетентность», «Профессиональное суждение», «Подотчетность», «Достоверность», «Прозрачность», «Гласность», «Конфиденциальность», «Взаимное признание результатов государственного аудита», «Управление», «Контроль качества». В разработке этих стандартов были учтены принципы международных стандартов государственного аудита и финансового контроля.

Общие стандарты содержат основополагающие требования к деятельности органов государственного аудита и являются обязательными к применению органами государственного аудита и финансового контроля, физическими и юридическими лицами.

Помимо общих стандартов, в стадии разработки находятся процедурные стандарты государственного аудита и финансового контроля. Они направлены на определение принципов, процедур, механизмов и методов проведения, оформления результатов государственного аудита.

В целях обеспечения эффективности, последовательности и объективности проведения госаудита и финансового контроля законом и стандартами установлены требования к дея­тельности органов госаудита.

Следует отметить, что это первый закон, вобравший в себя не только механизмы проведения госаудита, но и требования к качеству деятельности органов государственного аудита.

Согласно 24 статье закона, руководители органов гос­аудита обеспечивают организацию контроля качества путем регулярного проведения проверок составляемых документов государственными аудиторами на предмет соответствия стандартам госаудита и финансового контроля.

При этом контролю качества подлежат все этапы аудиторской, экспертно-аналитической деятельности органов госаудита, вся деятельность государственных аудиторов, в том числе заключения привлеченных правоохранительными органами и судом специалистов. Иными словами, все материалы взаимодействия с правоохранительными органами также будут подвергаться контролю качества.

При проведении контроля качества будут учитываться такие аспекты, как соблюдение требований к предварительному изучению объекта госаудита – срок и период аудиторского мероприятия; полнота охвата вопросов программы аудита, правильность применения госаудитором законодательства при отражении выявленных нарушений, наличие необходимых ссылок на статьи, пунк­ты и подпункты нормативных правовых актов, требования которых нарушены, объективность отраженных фактов нарушений, наличие аудиторских доказательств с документальными подтверждениями.

Особого внимания заслуживает тот факт, что контроль качества будет осуществляться государственными аудиторами, имеющими достаточный и надлежащий опыт и полномочия в органе государственного аудита и финансового контроля. При этом, как указано в законе, контроль качества будут проводить специалисты, которые не принимали участие в данном государственном аудите и обладают соответствующей квалификацией и профессиональными навыками, что в свою очередь обеспечит независимость, беспристрастность и объективность при проведении контроля качества.

Также законом установлена персональная дисциплинарная, административная и уголовная ответственность государственных аудиторов за нарушение основных принципов и стандартов государственного аудита и финансового контроля.

Учитывая высокие требования к проведению государственного аудита и ответственность, закон предусматривает и сертификацию государственных аудиторов.

Потенциальным государственным аудиторам необходимо подтвердить свои знания и пройти собеседование в Национальной комиссии, в состав которой входят представители Администрации Президента, Правительства, Счетного комитета, уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, депутаты Парламента.

Еще одна важная норма закона – это взаимное признание результатов государственного аудита. Процедура признания также обеспечивается путем проведения контроля за соблюдением стандартов государственного аудита и финансового контроля.

Органы государственного аудита признают результаты аудита других органов гос­аудита, за исключением документов служб внутреннего аудита, если они не признаны судом незаконными в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РК.

Это в свою очередь упрощает и сокращает объем государственного аудита, предоставляет возможность принимать за основу материалы ранее проведенных аудиторских мероприятий.

Такой подход будет способствовать исключению дублирования проверок и, соответственно, снижению нагрузки на объекты аудита. 

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