Государственный аудит, предупреждающий нарушения

За строкой Послания
Беседовал Фарид Юмашев

В преддверии Дня национальной валюты – теңге, профессионального праздника работников финансовой системы Казахстана, вице-министр финансов Даурен Кенбеил подвел итоги внутреннего государственного аудита за январь – октябрь 2026 года.

О том, как меняется финансовый контроль в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в нынешнем Послании народу и касающихся повышения качества бюджетного планирования, предупреждения необос­нованных расходов, – в публикуемом ниже интервью.

Даурен Маратұлы, что показали итоги аудита за десять месяцев и как сегодня выбирают объекты для проверки?

– За январь – октябрь министерством было проведено 940 аудиторских мероприятий. Хотя проверок стало меньше, объем охваченных аудитом средств вырос на 87% и достиг 4,4 триллиона тенге. При отборе объектов нами учитываются риски, чтобы сосредоточить проверки там, где возможные нарушения могут иметь наибольшие последствия для бюджета.

За указанный выше период выявлены финансовые нарушения на 613,1 миллиарда тенге. Принятые меры позволили устранить нарушения на сумму свыше 450,9 миллиарда тенге. Способ устранения зависит от характера нарушения. В одних случаях средства были перечислены в бюджет, в других – пот­ребовалось поставить товары или выполнить работы.

Как выявляются необоснованные расходы от бюджетной заявки до оплаты по договору?

– Поэтапно. Первый этап – это проверка самой бюджетной заявки. В ходе мониторинга заявок центральных гос­органов выявлено планирование расходов с нарушениями на 1,8 триллиона тенге. Эти заявки вернули администраторам бюджетных программ на доработку, чтобы исключить необоснованные расходы до выделения денег.

При закупках заказчик может сверить расчетную стоимость с базой цен на портале госзакупок. На этапе исполнения договора камеральный контроль охватывает в том числе закупки через электронный магазин и договоры на строительно-монтажные работы. По этим направлениям направлено около 1 800 уведомлений на сумму свыше 40 миллиардов тенге.

При исполнении бюджета платежи проверяются и дистанционно. За десять месяцев онлайн-мониторинг охватил 173,6 миллиарда тенге. Выявлены нарушения на 721,1 миллиона тенге. В бюджет уплачено более 456,4 миллиона тенге.

Как государственные аудиторы проверяют движение средств до конечного получателя и что показали проверки в социальной сфере?

– В этом году нами апробирован подход, при котором аудиторы прослеживают движение средств от республиканского администратора бюджетной программы до конечного получателя на местах. Если финансирование проходит через несколько организаций, такая проверка помогает установить, где допущено нарушение и кто должен его устранить.

Отдельно были проверены АО «Финансовый центр» и Фонд социального медицинского страхования. Аудит Финансового центра охватил 327 миллиардов тенге и выявил финансовые нарушения на 2,5 миллиарда. В ФСМС общая сумма выявленных нарушений составила 97,5 миллиарда тенге, из них финансовые нарушения – на 21,6 миллиарда.

Что уже меняется в работе ­аудиторов благодаря цифровым инструментам и что даст Smart audit Qazaqstan?

– Один из действующих инструментов – Единое хранилище данных бухгалтерских операций. Оно позволяет выявлять расхождения в учете госучреж­дений до формирования отчетности. По данным Комитета внутреннего государственного аудита (КВГА) Минфина республики, без проведения ­аудита бухгалтерский учет уже приведен в соответствие по операциям на сумму свыше 141 миллиарда тенге.

Smart audit Qazaqstan призвана объ­единить данные органов госаудита и автоматизировать выявление отклонений. Уже развернут портал, созданы электронные формы документов, инструменты отбора объектов аудита и проверки качества материалов. Сейчас идет интеграция с государственными информационными системами. Запуск единой платформы планируется в 2028 году.

Вы курируете аудит реального сектора и оценочную деятельность. Какие задачи здесь решают международные стандарты и сотрудничество с финансовыми организациями?

– Международные стандарты финансовой отчетности дают компаниям общие правила отражения активов, обязательств и финансовых результатов. Стандарты аудита определяют, как проверять эту отчетность. В оценочной деятельности важно, чтобы исходные данные и допущения можно было проверить и понять, как они повлияли на стоимость актива. От качества этих сведений зависят решения о финансировании и инвестициях.

С международными финансовыми организациями можно обсуждать, как эти требования применяются в других странах, какие данные используют для оценки рисков и как проверяют качество отчетности. Такой обмен помогает выбирать решения, которые можно применить в Казахстане с учетом доступных данных и практики работы аудиторов.

#Минфин #вице-министр #интервью #Даурен Кенбеил

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