​Государственный аудит в Казахстане: начало положено

Айгуль МУХАМЕТКАРИМ, член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, к. э. н.

В Казахстане институт государственного аудита возник совсем недавно – с подписанием Главой государства 12 ноября 2015 года законов «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственного аудита и финансового контроля», которые были разработаны в реализацию Концепции внедрения государственного аудита в Республике Казахстан с учетом международных стандартов.

Основной целью законов является создание комплексной системы государственного аудита с учетом международного опыта и правоприменительной практики системы государственного финансового контроля, действовавшей до момента их подписания.

Для того чтобы идеи государственного аудита и соответ­ствую­щий институт укоренились в нашем сознании и казахстанской действительнос­ти, необходимы глубокие изменения в общественном мировоззрении. Граждане все больше осознают свое право требовать от чиновников госаппарата отчета об их деятельности и о том, насколько экономично и эффективно расходуются бюджетные средства. При этом они готовы участвовать в принятии важных государственных решений, а также высказывать свое мнение об эффективности и целесообразности действий государственного аппарата.

Чиновничья же система должна быть максимально открытой и прозрачной, отчитываться перед избирателями и расходовать ресурсы для достижения социально значимых результатов, а не для получения части «пирога» бюджетных денег.

Именно эти задачи и легли в основу 93-го шага реформы «Формирование подотчетного государства» в рамках Плана нации «Внедрение новой сис­темы аудита и оценки работы государственного аппарата», которая инициирована именно для того, чтобы общество могло реа­лизовать это право.

В реализацию Закона на сегодня Счетным комитетом уже разработаны и приняты 24 нормативных правовых акта, 35 документов будут разработаны в период с 2016 по 2021 год.

Принятие всех необходимых подзаконных актов и подготовка соответствующей международным стандартам методологической основы проведения государственного аудита и финансового контроля позволят планомерно перейти к реализации следующего этапа внедрения системы государственного аудита в стране, повысить проз­рачность и эффективность расходования средств бюджета.

Каким же образом строится новая система государственного аудита после подписания Закона и в чем отличие от системы государственного финансового контроля?

В соответствии с Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» государственный аудит будет подразделяться на аудит эффективнос­ти, аудит финансовой отчетнос­ти и аудит соответствия, при этом под аудитом эффективности, на который будут смещаться акценты при проведении государственного аудита, понимается оценка и анализ деятельности объекта государственного аудита на предмет эффективности, экономичности, продуктивности и результативности.

В зависимости от субъекта государственный аудит подразделяется на внешний и внут­ренний аудит. Основной задачей внешнего аудита выступает оценка эффективного использования национальных ресурсов (финансовых, природных, производственных, кадровых, информационных) для обеспечения динамичного роста качест­ва жизненных условий населения и национальной безопаснос­ти страны.

Задачей внутреннего аудита будет являться оценка достижения государственным органом и объектом аудита конечных результатов, достоверности финансовой отчетности и управленческой информации, эффективности внутренних процессов организации деятельности государственных органов, качества оказываемых государственных услуг, сохранности активов государства.

Органами внешнего государственного аудита и финансового контроля будут Счетный комитет и ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения и столицы.

Органами внутреннего государственного аудита и финансового контроля – уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту, службы внутреннего аудита центральных государственных и местных исполнительных органов, а также по усмотрению первого руководителя службы внутреннего аудита ведомств центральных государственных органов.

Функции ревизионных комиссий будут идентичны функциям Счетного комитета, за исключением проведения предварительной оценки проекта бюджета.

Основные функции уполномоченного органа по внутреннему аудиту – это аудит финансовой отчетности государственных органов, усеченный аудит соответствия и проведение камерального контроля как нового элемента предупреждения и профилактики нарушений.

Используя функциональные возможности информационных систем казначейства и государственных закупок, при выявлении рисков уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту будет направлять уведомления администраторам бюджетных программ для самостоятельного исправления нарушений. При этом при самостоятельном устранении нарушений объектом государственного аудита его должностные лица к ответственности привлекаться не будут.

Координирующая роль органов государственного аудита и финансового контроля в соответствии с Законом закреплена за Счетным комитетом как высшим органом государственного аудита и финансового контроля.

Так, все основные методологические акты, стандарты и правила будут разрабатываться Счетным комитетом либо согласовываться с ним.

В соответствии с Законом Счетный комитет дополнительно наделяется рядом новых функций, таких как проведение аудита эффективности планирования республиканского бюджета, деятельности объектов государственного аудита, реализации стратегий развития и планов развития национальных холдингов и национальных компаний, влияния деятельнос­ти субъектов квазигосударственного сектора на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, социальной и других сфер государственного управления, формирования и управления государственным долгом.

Проведение государственного аудита в соответствии с международными стандартами дополнено такими новыми направлениями, как аудит налогового и таможенного администрирования; выполнения государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора договоров; аудит эффективности в сферах охраны окружающей среды и информационных технологий.

Важными направлениями в деятельности Счетного комитета станут проведение аудита соответствия формирования и использования Национального фонда, проведение с 2017 года предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов (основной целью предварительной оценки является предупреждение неэффективного расходования бюджетных средств и финансовых потерь), а также проведение с 2019 года аудита консолидированной финансовой отчетнос­ти республиканского бюджета.

Кроме того, Счетный комитет будет оценивать, насколько эффективно управляют активами субъекты квазигосударственного сектора, в том числе национальные холдинги и компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также их дочерние, зависимые и иные аффилированные с ними юридические лица.

Поскольку ресурсов органов государственного аудита и финансового контроля явно недос­таточно для сплошного охвата всех субъектов квазигосударственного сектора, включая их «дочки», «внучки», на заседаниях Национальной комиссии по модернизации в рамках обсуждения реализации Плана нации «100 конкретных шагов» эти функции было предложено передать на аутсорсинг под контролем государства.

Таким образом, при ежегодном проведении аудита субъектов квазигосударственного сектора частные аудиторские компании будут проводить аудит специального назначения, направленный на аудит использования бюджетных средств.

В то же время Счетный комитет будет проводить конт­роль качества результатов аудита спецназначения по вопросам использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, проводимого аудиторскими организациями.

В соответствии с международными стандартами Счетный комитет будет также проверять качество проведения государственного аудита всеми органами государственного аудита и финансового контроля и проводить оценку деятельности органов государственного аудита и финансового контроля.

Кроме того, Счетный комитет наделен дополнительными полномочиями по администрированию единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю, координации системы управления рисками уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту и служб внутреннего аудита, представлению от имени ревизионных комиссий их интересов во взаи­модействии с центральными государственными органами, а также представлению по согласованию с Администрацией Президента страны на назначение председателей ревизионных комиссий.

В единую базу данных по государственному аудиту и финансовому контролю будут загружаться материалы всех этапов государственного аудита, а также сведения об итогах проведения аудита специального назначения и финансовые результаты объектов государственного аудита.

Использование информации единой базы данных органов государственного аудита обеспечит прозрачность аудиторских процессов, позволит систематизировать и анализировать результаты проведенных аудиторских мероприятий и финансовое состояние объектов госаудита, а также значительно снизить коррупционные риски.

Счетный комитет будет рабочим органом Координационного совета органов государственного аудита и финансового контроля. Нововведением Закона является то, что Координационный совет объединил в своем составе наряду с органами внешнего государственного аудита и органы внутреннего аудита, а решения Координационного совета будут носить обязательный характер.

Создание Координационного совета органов государственного аудита и финансового конт­роля, первое заседание которого состоялось в конце февраля текущего года, придало новый импульс дальнейшему развитию системы государственного аудита в стране и позволит на практике внедрять механизмы взаимодействия между органами внешнего и внутреннего аудита, вырабатывать общие методологические подходы, обсуждать практические аспекты проведения государственного аудита, а также принимать единые согласованные решения по дальнейшему развитию сис­темы органов государственного аудита.

Для того чтобы институт государственного аудита развивался и укреплялся, нужны высококлассные специалисты, способные творчески развивать теорию, практику и идеологию государственного аудита.

Именно поэтому согласно Закону в соответствии с Концепцией внедрения госаудита вводится система сертификации государственных аудиторов, которая позволит повысить профессиональный уровень проверяющих и квалификационные требования к работникам органов государственного аудита. Сертификат будет выдаваться после подтверждения знаний и положительного заключения Национальной комиссии по сертификации государственных аудиторов. В состав Национальной комиссии, рабочим органом которой определен Счетный комитет, войдут представители Администрации Президента, Парламента, Правительства, Счетного комитета и Министерства финансов.

Счетный комитет будет также заниматься организацией переподготовки и повышения квалификации всех работников системы органов государственного аудита и финансового контроля.

Кроме того, благодаря поддержке Главы государства в перечень специальностей бакалавриата и магистратуры для высших учебных заведений страны в 2016 году будет включена специальность «государственный аудит». Аудиторов для сферы бизнеса государство уже готовит давно. Но профессионалов для работы в сфере государственного аудита в Казахстане еще не готовили.

Кстати, следует отметить, что Законом вводится персональная ответственность государственных аудиторов за результаты проведенного аудита, не имею­щая срока давности. То есть даже после увольнения из органов государственного аудита и финансового контроля государственный аудитор будет нести ответственность за итоги проведенного им аудита. Это также направлено на повышение профессионализации армии государственных аудиторов и снижение рисков коррупционных проявлений при проведении государственного аудита.

В целом надо отметить, что законы направлены на внедрение комплексной системы государственного аудита и финансового контроля, а также на исполнение поручений, данных Главой государства в рамках Пяти институциональных реформ, и позволят предупреждать нарушения путем проведения оценки и анализа деятельности объектов государственного аудита и финансового контроля.

Поэтому основное место в методах работы Счетного комитета будут занимать изучение и анализ причинно-следственных факторов недостатков и нарушений, исходя из неисполнения стратегических, программных документов и требований законодательства.

Закон позволит отойти от преобладания последующего сплошного контроля и сместить акценты в деятельности Счетного комитета в сторону проведения аудита эффективности, усиления экспертно-аналити­ческой деятельности и перейти к полноценному государственному аудиту, основанному на применении системы управления рисками.

Закон уже вступил в силу. Но впереди предстоит большая работа по реализации заложенных в нем норм.

Качественное исполнение всех предусмотренных нововведений будет способствовать повышению эффективнос­ти управления национальными ресурсами, важнейшую часть из которых составляют сфера государственных финансов, государственная собственность, природные ресурсы, интеллектуальный капитал страны.

И именно на решение этой задачи нацелен вводимый в рамках практического этапа выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» институт государственного аудита, предназначенный служить государству и обществу.