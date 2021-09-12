Государство будет проводить комплексную семейную политику – Токаев

Президент
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи, передает Kazpravda.kz.
"Поздравляю соотечественников с Днем семьи! Этот праздник имеет особое значение для Казахстана. Крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны. Государство будет поддерживать институт семьи и проводить комплексную семейную политику", – написал Глава государства в Twitter.
Напомним, День семьи отмечается в Казахстане во второе воскресенье сентября.
"Поздравляю соотечественников с Днем семьи! Этот праздник имеет особое значение для Казахстана. Крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны. Государство будет поддерживать институт семьи и проводить комплексную семейную политику", – написал Глава государства в Twitter.
Напомним, День семьи отмечается в Казахстане во второе воскресенье сентября.