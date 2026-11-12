Государство демонстрирует жесткий курс на борьбу с коррупцией - политолог

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил политолог, Комитет национальной безопасности совершил яркую акцию в рамках принципа «Закон и Порядок»: задержаны два топ-менеджера казахстанского квазигоссектора - председатели правлений фонда «Самрук-Қазына» и КТЖ.

Данияр Ашимбаев обратил внимание, что если в истории КТЖ такие моменты в прошлом уже случались, то арест главы «Самрука» прецедентов не имеет. По его словам, государство демонстрирует жесткий курс на борьбу с коррупцией, неотвратимость наказания и торжество законности - независимо от занимаемых постов и политического влияния.

Эксперт напомнил, что именно об этом неоднократно говорил Глава государства, провозглашая принцип «Закон и Порядок», ставший одной из базовых норм новой Конституции и в качестве примера привел цитату Касым-Жомарта Токаева на одном из его недавних выступлений:

«Безграмотный человек, тем более жадный и алчный, склонный к проявлениям коррупции, никак не может быть патриотом по определению».

Как заметил политолог, созидательный патриотизм, который продвигает Президент, не приемлет никаких нарушений законности и требует равных прав и равных обязанностей.

«Глава «Самрука» - это один из высших постов в стране, а сам фонд - основной оператор множества важнейших программ. И то, что государство санкционировало его задержание, невзирая на чины и репутационные издержки, должно стать назиданием другим», - подчеркнул Данияр Ашимбаев.

Напомним, сегодня Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в совершении коррупционного преступления были задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ.