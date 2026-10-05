Государство инвестирует не только в настоящее ребенка, но и в его будущее

С 2024 года в республике реализуется программа «Национальный фонд – детям». Ее принцип заключается в том, что всем детям – гражданам Казахстана до достижения 18 лет ежегодно направляется 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накопленные средства продолжают инвестироваться, а после совершеннолетия молодой человек может использовать их на получение образования или улучшение жилищных условий.

В 2026 году участниками программы стали около 6,9 млн детей, каждому из которых начислено 130,71 доллара США. Для детей, участвующих в программе с момента ее запуска, общий объем накоплений за три года с учетом инвестиционного дохода достиг 370,56 доллара на одного ребенка.

Программа уже перешла от накоплений к реальному использованию средств. По состоянию на 1 сентября 2026 года целевые накопления получили более 365 тыс. молодых казахстанцев на общую сумму свыше 76 млн долларов США. Средства используются прежде всего для улучшения жилищных условий и оплаты образования. В контексте государственной политики это важный сдвиг.

Если бесплатное питание, кружки, школьная инфраструктура и поддержка талантов создают условия для развития ребенка сегодня, то программа «Нацфонд – детям» формирует стартовые возможности уже на этапе его перехода во взрослую жизнь.

Таким образом, государственная поддержка ребенка становится непрерывной: от детского сада и школы – до получения образования, профессионального становления и первых самостоятельных жизненных решений.

Бесплатное горячее питание: забота о здоровье и равных возможностях

В рамках исполнения поручения Главы государства с 1 сентября 2023 года бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся 1–4 классов.

В 2026–2027 учебном году этой мерой охвачено 1 млн 486 тыс. учащихся начальных классов. Кроме того, бесплатное питание получают еще 230 тыс. детей из социально уязвимых категорий, обучающихся в 5–11 классах.

Таким образом, сегодня бесплатным горячим питанием обеспечены более 1,7 млн казахстанских школьников. На организацию школьного питания в 2026 году предусмотрено порядка 210 млрд тенге.

Эта мера отражает более широкий подход государства к потребностям ребенка. Речь идет уже не только о предоставлении места за школьной партой и организации учебного процесса. Полноценное питание рассматривается как важная составляющая здоровья, способности концентрироваться на учебе и общего развития школьника.

Одновременно бесплатное питание способствует созданию более равных условий для детей независимо от материального положения семьи.

Таким образом, школа постепенно становится не только местом получения знаний, но и средой, где государство берет на себя часть ответственности за здоровье, благополучие и полноценное физическое и когнитивное развитие ребенка.

От старой школы – к новой образовательной среде

Меняется и пространство, в котором ребенок проводит значительную часть своего дня. За последние семь лет в Казахстане развернуто масштабное строительство образовательных объектов. Построены 1 342 школы, создаются сотни тысяч новых ученических мест.

При этом современная инфраструктурная политика все меньше сводится исключительно к строительству новых зданий. Ее задача – изменить качество самой школьной среды.

В рамках проекта «Келешек мектептері» создаются школы нового формата с современными предметными кабинетами, STEM-лабораториями, кабинетами робототехники и информатики, спортивными и творческими пространствами.

Параллельно обновляются уже действующие школы

В стране запущена программа комплексной реновации. В течение трех лет предусмотрено обновление 1 231 школы. Работы включают капитальный и текущий ремонт, обновление предметных кабинетов и мебели, модернизацию библиотек, столовых, спортивных пространств, инженерной инфраструктуры и систем безопасности.

То есть постепенно меняется сама постановка вопроса: важно не только наличие школы, но и качество среды, которую она предоставляет ребенку.

После уроков: бесплатные возможности для развития

Еще одно принципиальное изменение – расширение дополнительного образования. Спорт, музыка, творчество, технические направления, робототехника и другие занятия постепенно перестают рассматриваться исключительно как дополнительные расходы семьи.

По итогам 2025 года дополнительным образованием были охвачены 3,5 млн детей, или около 90%. Из них 2,2 млн детей посещали бесплатные кружки и секции. Работает государственный образовательный, спортивный и творческий заказ. Развивается механизм персонифицированного финансирования, при котором государственные средства направляются на конкретного ребенка и выбранное им направление занятий.

Отдельное внимание уделяется селу. Для расширения возможностей дополнительного образования в сельской местности завершена работа по созданию 1 000 комьюнити-центров.

Тем самым государственная поддержка постепенно распространяется за пределы обязательной школьной программы.

Задача состоит уже не только в том, чтобы дать ребенку знания, но и помочь ему найти собственные способности и интересы.

Талант ребенка становится ценностью государства. Особенно заметно изменение подхода на примере олимпиадного движения.

С 2022 года победители наиболее престижных международных предметных олимпиад получают государственные денежные премии:

• золотая медаль – 1 500 МРП;

• серебряная – 1 000 МРП;

• бронзовая – 500 МРП.

Вознаграждения предусмотрены и для педагогов, подготовивших победителей. Кроме того, призеры престижных международных олимпиад получают образовательные гранты для поступления в казахстанские вузы.

В 2026 году система государственной поддержки была расширена: аналогичные меры поощрения предусмотрены и для победителей международных научных конкурсов и их педагогов.

Таким образом, государство не просто организует олимпиады и конкурсы, а формирует систему сопровождения интеллектуально одаренного ребенка – от выявления способностей до международного результата и дальнейшего образования.

Сельский ребенок должен иметь такие же возможности

Еще один важный принцип последних лет – место проживания ребенка не должно определять предел его возможностей.

Особенно это касается сельских школьников.

Для них развивается отдельная республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам. В 2025–2026 учебном году только школьный этап охватил около 125 тыс. сельских учащихся. Все участники заключительного этапа зачисляются в Республиканскую заочную школу «Дарын» для дальнейшей подготовки, а победители получают возможность продолжить участие в интеллектуальных соревнованиях более высокого уровня.

Расширяются и другие возможности: создаются современные школы в сельской местности, развивается сеть опорных и малокомплектных школ, дополнительное образование становится доступнее через комьюнити-центры. Смысл этих изменений заключается в одном принципе: талантливый ребенок из небольшого села должен иметь возможность реализовать себя так же, как школьник из крупного города.