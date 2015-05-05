– Да, это так. В 1990 году я окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище им. Моссовета. Офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя командира части, начальника погранотряда. Послужить довелось практически во всех регионах Казахстана.С июня 2006 по декабрь 2008 года занимал должность заместителя начальника регионального управления "Шығыс" Пограничной службы КНБ РК. С декабря 2008 по июль 2010 года руководил региональным управлением Береговой охраны Погранслужбы. За это время я также окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыта-ата и Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.С 2013 по 2014 год занимал долж­ность заместителя начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы КНБ. С октября 2014 года временно исполняю обязанности заместителя председателя Комитета национальной безопасности – директора Пограничной службы. На эту должность я был назначен Указом Президента РК.– Следует отметить, что с начала нынешнего года в Пограничной службе пересмотрены приоритеты. Во главу угла поставлена надежная охрана государственной границы. На втором месте – боевая подготовка и все остальные аспекты службы.Проведенный анализ показал, что, исходя из прежней практики, офицеры границы вынуждены были значительную часть служебного времени тратить на отработку документов. При этом работа с личным составом велась фактически формально. Сейчас приняты меры по сокращению документооборота. Также проводится оптимизация штатов с учетом современных требований к вопросам охраны границы.– В настоящее время служебно-боевая деятельность Пограничной службы КНБ осуществляется в соответствии с динамично развивающейся оперативной обстановкой по всему периметру Государственной границы Республики Казахстан. Учитывая актуальные угрозы в пограничном пространстве, сформировано обновленное законодательство в данной сфере.В целях реализации Закона "О Государственной границе РК" принят один из важных нормативных правовых актов – постановление Правительства "О категорировании Государственной границы РК". Впервые составлен ее паспорт. Исходя из угроз, определены участки по категориям (умеренные, проблемные и остропроблемные), что позволяет целесообразно распределять имеющиеся ресурсы.В целом в интересах совершенствования законодательной базы разработано более 50 НПА, завершены мероприятия по ратификации Парламентом трех соглашений по пограничным вопросам. Разработан и утвержден Указом Президента РК Комплексный план развития Пограничной службы и обустройства государственной границы в среднесрочный период.За счет дополнительно выделенных штатных единиц решены первоочередные проблемы кадрового обеспечения. В частности, реорганизованы погранпосты на границе с Китаем. Доведены до требуемой численности заставы на южном и юго-западном направлениях. Развернуты дополнительные подразделения, так называемые боевые резервы. Укреплены подразделения в пунктах пропуска.Помимо этого, приняты меры по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, что позволило снизить в разы потери, число происшествий и фактов травматизма. Организована работа по оснащению войск вооружением, военной техникой и служебными собаками, решены острые вопросы материального обеспечения, приняты меры по совершенствованию инфраструктуры.Приобретены боевые вертолеты и транспортный самолет Ан-74. Обновлены парки автомобильной и инженерно-дорожной техники. Для обеспечения охраны государственной границы на Каспии и борьбы с браконьерством введен в боевой состав пограничный корабль "Айбар", разработаны проекты скоростного катера FC-19 и ледокольно-буксировочного – "Кажимукан".Кроме того, восстановлены стационарные радиолокационные станции на постах технического наблюдения. В настоящее время многие из них заменены на более современные, большинство застав обеспечено необходимым современным спецоборудованием – это РЛС, сигнализационные комплексы и средства наблюдения.Если говорить о результатах служебно-боевой деятельности за первый квартал текущего года, то личным составом в пограничном пространстве задержано более 3 тысяч правонарушителей, пресечено 136 попыток провоза контрабандных грузов, 66 – наркотических средств весом более 12 килограммов.В акватории Каспийского моря за нарушение государственной границы задержано 5 судов. Изъято 147 рыб осетровых пород, более 30 километ­ров сетей и 15 километров калад. К административной ответственности привлечены 2 560 лиц. В доход государства в виде штрафов взыскано 2 498 130 тенге.– На сегодня остается актуальной проблема обеспечения пограничников жильем. В нем нуждаются более 2 тысяч человек. Особенно остро этот вопрос стоит в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и Усть-Каменогорске.В рамках Комплексного плана развития Пограничной службы КНБ РК и обустройства государственной границы в среднесрочный период в 2016–2017 годах планируется приоб­ретение 212 квартир. В нынешнем году взамен жилья предполагаем осуществить выплату денежной компенсации действующим военнослужащим, которые проживают в закрытых военных городках и имеют выслугу более 20 лет. С начала года согласно требованиям Закона РК «О жилищных отношениях» предоставлено право безвозмездной приватизации занимаемых квартир 57 военнослужащим, решается вопрос еще по 56.Кроме этого, запланировано строительство 7 объектов. Это – комплексы пограничных застав "Шемонаиха", "Бурас", "Уба", "Кайрат", "Сазды" и пограничные комендатуры "Келес", "Буркотово". Продолжается строительство объектов в Кордайском пограничном отряде. (Как известно, на заставах и в городках предусмотрено жилье для пограничников на время службы.)– Изменения будут, но они больше коснутся работы таможенных подраз­делений. В этом вопросе у нас уже имеется опыт на казахстанско-российской границе. Думаю, проблем не возникнет.Пограничная служба будет работать в прежнем режиме. В наши задачи входит охрана границ от потока контрабанды, наркотиков, незаконной миграции. В настоящее время, несмотря на принимаемые нами меры по усилению кыргызского участка границы, контрабандисты не снижают здесь своей активности. С присоединением соседней рес­публики к Таможенному союзу мы прогнозируем уменьшение попыток незаконного провоза грузов.К сожалению, данный участок границы широко используется и для перемещения тяжелых нар­котиков (в основном героина) на территорию Казахстана и далее в Россию и страны Европы. Поэтому бдительность терять нельзя.В целом Пограничная служба справляется с поставленными задачами, однако на этом нельзя останавливаться. Необходимо дальше совершенствовать нашу работу, использовать различные силы и средства, активнее привлекать к охране местное население. Государство выделяет большие денежные средства, важно правильно их освоить. Наша основная задача – обеспечить последовательную, глубокоэшелонированную, бесперебойную охрану государственной границы. Уверен, что личный состав Пограничной службы выполнит задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим.– Пограничники свято чтят и приумножают боевые традиции старшего поколения, заложенные в годы войны. В нынешнем году мы проводим боевое состязание под девизом "70-летию Великой Победы – надежную охрану государственной границы!".В рамках празднования этой великой даты парадный расчет Академии Пограничной службы примет участие в военном параде в Астане. Также на параде казах­станские пограничники представят авиационную и автомобильную технику. В небе Астаны боевым порядком "клин" пролетят новые вертолеты Ми-171Ш и самолеты Ан-74 и Ан-26 Пограничной службы КНБ РК. В механизированной колонне по главной площади столицы проедут автомашины высокой проходимости "Урал" и "Егерь".Помимо этого, по уже сложившейся доброй традиции в соответствии с решением Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ вдоль внешних рубежей Содружества проходит Эстафета Победы, которую мы торжественно приняли 21 апреля от российских коллег. 2 мая на государственной границе с Кыргызстаном мы передали эстафету нашим соседям. Далее она продолжит путь по территории этой республики, Таджикистана, Узбекиста­на, Туркменистана, Азербайджана. А завершится мероприятие в Москве на Поклонной горе.Планы проведения праздничных мероприятий насыщены и разнооб­разны, но и о границе нам нельзя забывать. В период праздников, как правило, пограничники несут службу в усиленном режиме.