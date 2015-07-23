Общество
Государство не будет достраивать за свой счет проблемные долевые объекты – акимат Астаны
Меруерт Нургазинова
Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун призвал жителей столицы быть внимательнее и не вступать в гражданско-правовые отношения с сомнительными строительными компаниями, руководствуясь лишь ценовыми предложениями, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В частности, сообщается, что проверки на предмет безлицензионной продажи жилья проводятся межведомственной комиссией (МВК) по мере выявленных объявлений в СМИ или по фактам обращений граждан.

Так, за 6 месяцев текущего года МВК были неоднократно рассмотрены материалы более чем по 30 объектам, по которым велась несанкционированная продажа, в том числе по 20 фактам – на основании информации, размещенной в СМИ. По результатам рассмотрения все подтверждающиеся факты направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Сергей Хорошун призвал жителей столицы быть внимательнее и не вступать в гражданско-правовые отношения с сомнительными строительными компаниями, руководствуясь лишь ценовыми предложениями.

"Все эти "выгодные" и "заманчивые" условия существуют лишь для быстрого привлечения денег инвесторов. Весьма привлекателен тот факт, что недобросовестные застройщики не будут заключать договор с дольщиком без внесенной предоплаты", – сказал он.

Замакима также отметил, что проблемные объекты с участием дольщиков за счет бюджетных средств достраиваться не будут.

Сложившуюся ситуацию усугубляют и агентства, занимающиеся реализацией жилья без предоставления покупателям полной и достоверной информации по объектам.

В настоящее время правоохранительными органами возбужден ряд уголовных дел по фактам присвоения, растраты чужого имущества и мошенничества в отношении руководителей группы компаний "Азбука жилья", Строительной компании, ТОО "Аль баракат", ЖСК "Толенды" и ТОО "Орал дизайн стройсервис".

Среди выявленных фактов можно также назвать: ТОО "ТМ Курылыс плюс", ТОО "Казмунайстрой", ТОО "Азия", ТОО "Expolis investment", ТОО "КазГазАстана-НС", Группа компаний, входящих в ЖСК "Толенды": ТОО "Акмолтеплосервис", ТОО "Amanat Building", ТОО "Central house building" (ЖК "Аниса-2", ЖК "Аниса-3", МЖК по Тлендиева (Коктал - ЖК "Абат", ЖК "Венера", ЖК "София-1, 2, 3", ЖК "Аманат" и др.); ТОО "Аль Баракат Компани": ТОО "Селигер", ТОО "Ассем", ТОО "Астанажылу" (ЖК "Прага", ЖК "Байлык", ЖК "Жайлау", ЖК "Алтын Тага", ЖК "Курылтай", ЖК "Ак жар").

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Фото Марата Куракова

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