​Государство, непохожее ни на какое другое

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Денис ТЕН, заслуженный мастер спорта РК по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, кавалер ордена «Құрмет» и медали «Бiрлiк» Ассамблеи народа Казахстана

Соревнования, тренировки, деловые встречи: я часто бываю за рубежом, и все эти поездки вносят бесценный вклад в формирование моего мировоззрения. На мой взгляд, наша страна уникальна тем, что сумела соединить в себе традиции восточной культуры и западного мира. Менталитет людей, духовные ценности, философия, уходящая вглубь веков, – явления, которые мне не удавалось повстречать ни в одной стране земного шара, а путешествовал я немало…

Гостеприимство – термин, означающий особый вид радушия при встрече гостей, проявление теплоты и заботы о людях. Так вот, казахстанцы – абсолютные чемпионы в оказании гостеприим­ства! Спросите любого иностранца, когда-либо бывавшего в нашей республике, и услышите вполне ожидаемый ответ, наполненный эмоциями восхищения. Встречая гостей, мы отдаем всю душу в создание для них благоприятной и комфортной обстановки. Приезжая к нам, зарубежные визитеры вновь и вновь желают посетить Казахс­тан еще раз!

Я долго размышлял, в чем кроется этот феномен: почему в других странах нет такой культуры, такого трепетного отношения к приезжим, как у нас? И пришел к выводу, что все дело в богатом историческом и культурном прошлом нашей страны. Казахский народ – один из самых дружелюбных и гостеприимных в мире – это и объясняет многонациональный состав населения республики. Степняки еще в далекие времена тепло встречали путников, делились с ними пищей и кровом. Такой радушный прием был оказан и моим предкам, некогда переехавшим в Казахстан издалека...

Одно из главных событий в моей жизни произошло в феврале 2014 года. Это завоевание бронзовой медали Олимпийских игр! Стоя на пьедестале почета, увидев высоко поднимающийся флаг Казахстана на зарубежной арене, я испытал чувство безмерного счастья за родителей, тренеров и весь казахстанский народ! Эмоции переполняли меня. Еле сдерживал слезы, осознавая, что эта медаль – первая за всю историю фигурного катания страны, и миллиардная телеаудитория Олимпийских игр в данный ­момент наблюдает за триумфом казахстанского спорта.

Без сомнений, олимпийский год был нелегким, много было испытаний на пути. После Игр я всерьез задумался: «Достаточно ли сделал для казахстанского спорта? Может быть, взять паузу, отдохнуть, перейти в другую сферу?»

Однако, получив поздравительную телеграмму от Нурсултана Абишевича Назарбаева, а потом орден «Құрмет», при вручении которого Елбасы пожелал мне удачи на Олимпийских играх 2018 года, принял твердое решение – не только остаться в спорте, но и работать вдвое больше, чтобы прогрессировать, завоевывать новые вершины.

Хочу вновь прославить респуб­лику и выступать на международной арене не только как представитель своей страны, а как настоящий посол спорта из Казахстана. После Олимпиады я организовал мастер-класс для юных фигурис­тов и их тренеров, где в роли учителей выступили легенды мирового спорта Алексей Ягудин и Брайан Жубер. Затем дважды мы провели Мировое ледовое шоу на благотворительной основе, не имеющее аналогов во всей Центральной Азии. Участие в нем приняли мастера фигурного катания из США, Канады, Японии, Швейцарии, Италии, Франции, России. Они впервые посетили Казахстан и воочию увидели межнациональный мир, единство и согласие, царящие в нашей стране.

Еще несколько лет назад такое событие было трудно представить – ледовое шоу с участием топ-звезд фигурного катания, привлекающее мировое внимание, а также зарубежных турис­тов. Это говорит о значительном прогрессе нашей молодой рес­публики. Ведь когда-то у нас не было спортивных объектов, а теперь есть сооружения, соответствующие высочайшим стандартам. Прежде совсем не было фигурного катания, а сейчас в нашей копилке имеются медали всех крупных турниров, детские секции переполнены, популярность этого зрелищного вида спорта стремительно растет.

В ближайшем будущем у нас пройдет крупнейший форум – зимняя Универсиада-2017, которая официально сделает Казахстан мировой спортивной державой! Наши намерения и цели из года в год растут и обретают более высокий уровень. Помимо спортивных событий состоится Всемирная выставка EXPO 2017, а главная установка будущего – амбициозное вхождение в топ-30 лидирующих стран мира, успешное воплощение в жизнь Послания Президента «Нұрлы жол» и Стратегии «Казахстан-2050».

Мне хочется соответствовать статусу своей Родины, приносить ей пользу в спортивной сфере. Нурсултан Абишевич пожелал нам, олимпийцам, успехов на 2018 год, тем самым задав вектор развития на несколько лет вперед. Хотелось бы не только успешно выполнить эту миссию, но и спустя годы, подводя итог, вновь поразиться новым достижениям Казахстана и быть уверенным, что это только начало светлого будущего нашей страны. Страны, непохожей ни на какую другую!

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