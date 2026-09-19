Государство никогда не откажется от своих социальных обязательств – Президент

Глава государства выступил перед участниками акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz
По словам Касым-Жомарта Токаева, в целом, системная политика в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан» приносит свои ощутимые плоды.
«Вы, наверное, эти плоды ощущаете. Это не долговременная акция или кампания, хотя ничего плохого в этом нет, это даже хорошо, речь нужно вести о качественном повороте в нашем самосознании в сторону цивилизационных стандартов. И это наш осознанный выбор, по-другому уже нельзя». Государство никогда не откажется от собственных социальных обязательств, потому что сама эта миссия четко и недвусмысленно прописана в Конституции. В ее текст отдельным положением записана такая государственная обязанность, как предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пожалуйста, оторвитесь от просмотра ТикТока и поинтересуйтесь, в какой другой конституции содержится такая обязанность государства? А ведь именно в Казахстане предоставляется медицинская помощь, оплачиваемая из бюджета, каждому гражданину нашего государства, причем не только нашим гражданам, но и прибывающим из-за рубежа қандасам и даже определенным категориям иностранных граждан, постоянно проживающим на территории нашей страны. И это не выдача ходовых лекарств вроде аспирина, а приемы участковых врачей, так называемые базовые осмотры, постановка диагнозов, экстренная помощь при угрожающих состоянию здоровья обстоятельствах, лечение социально значимых заболеваний, включая диабет, онкологию, туберкулез и другие, с раздачей медикаментов больным, обеспечение скорой помощью и даже санитарной авиацией (недавно вывезли из Италии одного ученого – тяжело больного пациента)», – сказано в обращении.
Впрочем, этот список бесплатных медицинских услуг можно продолжить, чем пользуется довольно большое количество наших граждан, число которых после летних отпусков почему-то сильно увеличивается осенью, зимой, и с переходом на весну и до следующих отпусков.
«Кстати я должен упомянуть и Фонд «Қазақстан Халқына». Этот Фонд был создан по моей инициативе, и он тоже очень много помогает, особенно больным детям. Активно пользуются льготами, по данным докторов, так называемые «ветераны» катастроф, войн и конфликтов прошлого столетия. Это все события давно минувших дней, но ветераны странным образом молодеют. Это свидетельствует об очевидных злоупотреблениях в социальной сфере, особенно в процессе присвоения инвалидности разной степени. В Казахстане в один период число инвалидов превысило 800 тысяч при населении 20 миллионов, но в мирных условиях этому невозможно поверить, или, говоря словами классика Чехова: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», – добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что именно в Казахстане роженицы получили право уходить в декретный отпуск на три года с выплатой льгот и сохранением на этот срок финансового пакета и, главное, рабочего места. Государство обязано трудоустроить молодых матерей, как минимум, на прежнее место работы.
«В целом ряде стран, традиционно занимающих верхние строчки во всех международных рейтингах, таких социальных льгот в принципе не существует и быть не может. Там молодые мамы уже через полмесяца мчатся на работу, чтобы не потерять ее. И о гарантированном объеме бесплатной помощи не слышали и не верят в возможности таких социальных льгот. А мы об этом не говорим вслух. И почему-то в международных рейтингах традиционно занимаем 30-е, 40-е, 50-е места или даже ниже. Никто не знает о том, что у нас реально делается для всех граждан», – резюмировал Глава государства.