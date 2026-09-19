Государство никогда не откажется от своих социальных обязательств – Президент

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По словам Касым-Жомарта Токаева, в целом, системная политика в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан» приносит свои ощутимые плоды.

«Вы, наверное, эти плоды ощущаете. Это не долговременная акция или кампания, хотя ничего плохого в этом нет, это даже хорошо, речь нужно вести о качественном повороте в нашем самосознании в сторону цивилизационных стандартов. И это наш осознанный выбор, по-другому уже нельзя». Государство никогда не откажется от собственных социальных обязательств, потому что сама эта миссия четко и недвусмысленно прописана в Конституции. В ее текст отдельным положением записана такая государственная обязанность, как предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пожалуйста, оторвитесь от просмотра ТикТока и поинтересуйтесь, в какой другой конституции содержится такая обязанность государства? А ведь именно в Казахстане предоставляется медицинская помощь, оплачиваемая из бюджета, каждому гражданину нашего государства, причем не только нашим гражданам, но и прибывающим из-за рубежа қандасам и даже определенным категориям иностранных граждан, постоянно проживающим на территории нашей страны. И это не выдача ходовых лекарств вроде аспирина, а приемы участковых врачей, так называемые базовые осмотры, постановка диагнозов, экстренная помощь при угрожающих состоянию здоровья обстоятельствах, лечение социально значимых заболеваний, включая диабет, онкологию, туберкулез и другие, с раздачей медикаментов больным, обеспечение скорой помощью и даже санитарной авиацией (недавно вывезли из Италии одного ученого – тяжело больного пациента)», – сказано в обращении.

Впрочем, этот список бесплатных медицинских услуг можно продолжить, чем пользуется довольно большое количество наших граждан, число которых после летних отпусков почему-то сильно увеличивается осенью, зимой, и с переходом на весну и до следующих отпусков.

«Кстати я должен упомянуть и Фонд «Қазақстан Халқына». Этот Фонд был создан по моей инициативе, и он тоже очень много помогает, особенно больным детям. Активно пользуются льготами, по данным докторов, так называемые «ветераны» катастроф, войн и конфликтов прошлого столетия. Это все события давно минувших дней, но ветераны странным образом молодеют. Это свидетельствует об очевидных злоупотреблениях в социальной сфере, особенно в процессе присвоения инвалидности разной степени. В Казахстане в один период число инвалидов превысило 800 тысяч при населении 20 миллионов, но в мирных условиях этому невозможно поверить, или, говоря словами классика Чехова: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что именно в Казахстане роженицы получили право уходить в декретный отпуск на три года с выплатой льгот и сохранением на этот срок финансового пакета и, главное, рабочего места. Государство обязано трудоустроить молодых матерей, как минимум, на прежнее место работы.