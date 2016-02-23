Государство поддержит

Самый дорогостоящий из них – строительство завода по переработке масличных культур ТОО «Эфко СКО» – рекомендован для включения в Карту индустриализации. Его реализация на республиканском уровне станет дополнительным стимулом для дальнейшей диверсификации аграрного сектора.

Такое же значение имеет намерение ТОО «Максимальный размах CORPORATION» наладить производство мясных и овощных полуфабрикатов. Включая проект в региональную карту поддержки предпринимательства, члены координационного совета рекомендовали руководству компании обратить внимание на своевременное оформление проектно-сметной документации на подведение производственной инфраструктуры – содействие государства бизнесу гарантировано, надо лишь правильно его использовать.

Еще одной новинкой станет производство промышленной тары: на территории области ТОО «SMBGROUP Family» собирается выпускать до 12 млн мешков и порядка 600 тыс. биг-бэгов. Презентуя проект, директор компании отметил, что нужное здание уже приоб­ретено, ведется его реконструкция для размещения оборудования, подписаны соответствующие договоры намерений по поставкам.