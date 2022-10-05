Токаев сделал предупреждение крупным добывающим компаниям

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области отметил, что государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, передает Kazpravda.kz.

"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - заявил глава государства.

Особое внимание, по его словам, будет уделено процессу модернизации производства, защиты экологии.

"На особом контроле – налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире", – подчеркнул президент.

Как он отметил, эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны.

"Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны", - добавил Касым-Жомарт Токаев.