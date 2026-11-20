Работать на благо народа и государства – это огромная честь, далеко не каждый гражданин удостаивается такой привилегии, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz

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По его словам, относиться к такой работе спустя рукава – это, по сути, противоправная деятельность в ущерб национальным интересам.

«Государство будет продолжать проводить политику поощрения иностранных инвестиций, стимулирования бизнес-активности, улучшения и совершенствования инвестиционного климата. Здесь каких-либо изменений, тем более шараханий из стороны в сторону не может быть. Наш стратегический курс заключается и в формировании благоприятной инвестиционной среды, и в укреплении институциональных основ для беспрепятственного ведения бизнеса в стране. Об этом я говорил в своем Послании. Незаконное воспрепятствование ведению бизнеса – это государственное преступление. Мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты. В этом и заключается главный смысл наших преобразований: качество жизни людей должно зависеть не от чьей-либо благосклонности, хорошего настроения какого-либо чиновника, а от объективных критериев – трудолюбия, таланта, патриотизма», - сказал Президент на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

По его словам, программа «Народная стройка», тотальная борьба с коррупцией, реформа системы государственного управления, укоренение новых созидательных ценностей – все это лишь начало нового большого пути. Впереди еще очень много дел и свершений.