Государство сохранит за собой контрольный пакет акций Жилстройсбербанка

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" сообщает о том, что в рамках программы приватизации планируется реализация лишь миноритарной части акций банка. Государство останется основным акционером и банк сохранит все свои социальные обязательства. Об этом сообщила председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова по итогам заседания Правительства в Астане 16 января, передает Kazpravda.kz
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Она отметила, что все действующие льготные условия по ставкам кредитования сохранятся в полном объеме. Еще один важный момент – приход инвестора не повлияет на выплату государственной премии для вкладчиков банка. Нормы о ее выплате закреплены в законе "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан".
"В своем послании Глава государства отдельно отметил эффективность системы жилищных строительных сбережений, которую реализует Жилстройсбербанк. Она сделала жилье доступным для широких слоев населения. И стратегический партнер, которого ищет банк, поможет улучшить работу в этом направлении. В его лице мы видим специализированный, стабильный финансовый институт с международным опытом, который обеспечит дальнейшее качественное развитие ЖССБК. От такой сделки в первую очередь выиграют наши клиенты, ведь они смогут получать более технологичные услуги и самые выгодные продукты", – пояснила Ляззат Ибрагимова.
Также Жилстройсбербанк продолжит свое участие в качестве основного оператора по реализации государственной программы "Нұрлы жер".
В ее рамках в прошлом году по линии ЖССБК в эксплуатацию было сдано 145 многоквартирных жилых домов на 8 672 квартиры. В этом году запланирована сдача еще 95 домов на 7 981 квартиру и 414 частных коттеджей в Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.