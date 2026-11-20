Глава государства заявил, что Казахстану не нужны аграрии, которые не радеют за свое дело, за землю и страну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент отметил, что государство всегда поддерживало и будет поддерживать добросовестных фермеров, рачительных хозяев, которые вкладываются в развитие родных сел, радеют за благополучие односельчан.
Однако есть бизнесмены, зарабатывающие на земельных угодьях, но живущие при этом в больших городах или даже за рубежом. Они даже не посещают свои хозяйства.
Зачастую они практически не привержены такому понятию, как социальная ответственность, сопереживание своим соотечественникам, имеют смутное представление о нуждах и чаяниях людей.
«И возникает вопрос: Нужны ли такие аграрии, которые далеки от земли и народа? По-моему, ответ ясен: не нужны. Как говорят, на нет и суда нет. Тогда надо принимать меры, хотя, конечно, в законном порядке.
Нам не нужны такие аграрии, которые далеки от земли и народа. Все, кто занимается предпринимательством в сельском хозяйстве, должны прежде всего заботиться о повышении качества жизни на селе. Аграрный сектор является одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности нашего государства, особенно в нынешнюю нестабильную эпоху», - сказал Глава государства.