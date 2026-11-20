Глава государства заявил, что Казахстану не нужны аграрии, которые не радеют за свое дело, за землю и страну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил, что государство всегда поддерживало и будет поддерживать добросовестных фермеров, рачительных хозяев, которые вкладываются в развитие родных сел, радеют за благополучие односельчан.

Однако есть бизнесмены, зарабатывающие на земельных угодьях, но живущие при этом в больших городах или даже за рубежом. Они даже не посещают свои хозяйства.



Зачастую они практически не привержены такому понятию, как социальная ответственность, сопереживание своим соотечественникам, имеют смутное представление о нуждах и чаяниях людей.