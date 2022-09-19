Государству возмещен ущерб и возвращены активы на 523 млрд тенге

16 сентября в Генеральной прокуратуре Казахстана состоялось очередное заседание рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

На повестку дня вынесены вопросы в сфере оборота нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа и их транспортировки.

Для детального обсуждения данного вопроса были приглашены руководители национальных компаний АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НК «QazaqGaz».

Также в совещании приняли участие руководство Агентства по защите и развитию конкуренции, Министерства энергетики, Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Отмечено, что в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.

В этой связи комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.

Совместно с квазигосударственным сектором также ведется работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий.

По итогам встречи выработан комплекс дополнительных правовых, организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности данной работы.

Кроме того, для обеспечения открытости и оперативного информирования населения о результатах работы запускается веб-сайт комиссии (www.gov.kz/memleket/entities/komissiya.kz).

В целом, за период деятельности комиссии на сегодня государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно:

- порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций – 173 млн долларов США;

- по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч га земли на сумму свыше 5 млрд тенге;

- более 600 железнодорожных путей и относящихся к ним земельных участков.