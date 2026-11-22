В Уральске открылся цифровой офис, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Современный центр призван повысить доступность госуслуг, сэкономить время граждан и расширить возможности использования цифровых сервисов. Здесь можно получить необходимую услугу самостоятельно, при помощи ИИ или через консультацию специалиста.

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Еще одно важное направление работы офиса – повышение цифровой грамотности населения. Для этого здесь оборудована специальная учебная зона. Граж­дан научат работать с цифровыми платформами и применять возможности ИИ. Занятия будут проводиться бесплатно, дважды в неделю по два часа.

На сегодня в Западно-Казахстанской области 98% госуслуг оказывается в электронном формате. Как отметил аким области Нариман Турегалиев, главный критерий цифровизации – не сложность технологий, а реальная польза, которую они приносят человеку. Работа по совершенствованию цифровой инфраструктуры и внедрению передовых технологий в систему госуправления будет продолжена. Одним из ее направлений станет открытие аналогичных цифровых офисов в районах области.