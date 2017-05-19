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Госуслуги на расстоянии
Глеб Малых
В ходе совещания обсуждены вопросы автоматизации и внедрения новых подходов в процессы оказания государственных услуг госкорпорацией «Правительство для граждан».
В целях реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», государственной корпорацией «Правительство для граждан» планируется внедрение механизма перехода на проактивные услуги без обязательного физического присутствия обратившегося гражданина. Кроме того, с учетом международного опыта разработана концепция создания Единого центра оказания услуг (Е-ЦОН).