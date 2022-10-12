Госвизит эмира Катара в Казахстан: какие документы подписаны

В рамках государственного визита эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан были подписаны 12 документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По итогам государственного визита эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны следующие документы:

1. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов.

2. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар.

3. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования и высшего образования Государства Катар о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований.

4. Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха.

5. Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Государства Катар.

6. Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар.

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством муниципалитета Государства Катар по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

8. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Генеральной организацией стандартизации Государства Катар.

9. Первая исполнительная программа в области спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2023-2025 гг.

10. Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Государства Катар на 2023-2025 гг.

11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма и маркетинговых мероприятий между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Катарским национальным советом по туризму Государства Катар.

12. Меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов между Академией госуправления при Президенте Республики Казахстан и Институтом дипломатии Министерства иностранных дел Государства Катар.