Госзакупки быстрые и прозрачные

Об этом, ссылаясь на исследования Всемирного банка, сообщил вице-министр финансов Даурен Кенбеил. Выступая на площадке Службы центральных коммуникаций, он отметил, что ведомство всегда уделяет внимание совершенствованию сферы государственных закупок с учетом социально-экономической ситуации. На сегодняшний день весь процесс государственного закупа автоматизирован.

– Наша система госзакупок занимает третье место среди 109 стран в рейтинге по доступности информации и прозрачности. На сегодняшний день на веб-портале госзакупок зарегистрировано более 100 тысяч поставщиков и более 24 тысяч заказчиков, – проинформировал спикер.

По итогам 2022 года объем закупок через электронный веб-портал составил 5,9 трлн тенге. Условная экономия при этом составила 632 млрд тенге.

Вице-министр отметил, что в прошлом году вступил в силу новый Закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и обновился действующий Закон «О государственных закупках», они успешно интегрированы в правоприменительную прак­тику. Как уточнил спикер, для совершенствования системы госзакупок принят ряд законодательных мер, направленных на развитие конкуренции, снижение коррупционных рис­ков, упрощение процесса закупок. В частности, с 1 июля 2022 года внедрены новые способы госзакупок в виде конкурсов с применением рейтингово-балльной системы и использованием рамочных соглашений. Рейтингово-балльная система предусматривает полное исключение человеческого участия в процессе госзакупок и осуществляется без конкурсной комиссии. Веб-портал автоматически присваивает потенциальным поставщикам соответствующие баллы и определяет победителя.

Помимо этого был внедрен электронный магазин, позволяющий осуществлять закупки в режиме онлайн. Через него в прошлом году проведено 185 тыс. закупок на 43 млрд тенге.

Хорошо зарекомендовал себя и способ закупа в форме конкурса с использованием рамочных соглашений, что позволило сократить процедуры с двух месяцев до 30 дней. С нынешнего года применен новый подход к конкурсу с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров.

В 2022 году из Закона «О государственных закупках» были исключены семь и пересмотрены восемь оснований для закупок из одного источника.

– Введено требование о приоритетном осуществлении закупок конкурентным способом. Также предусмотрена персональная ответственность первого руководителя заказчика за необоснованное использование закупа из одного источника. Таким образом, по сравнению с 2021 годом объем закупок из одного источника в 2022 году сократился с 38% до 25%. При этом соблюдены только важнейшие основания, позволяющие оперативно компенсировать потребности заказчика. Например, были оставлены такие основания, как услуги естественных монополий, закупки при ЧС, закупки у подведомственных организаций, – сказал Даурен Кенбеил.

Вице-министр также проинформировал о работе, проводимой Минфином в рамках исполнения поручений Главы государства, в том числе – разработке нового проекта закона «О государственных закупках». Он отметил, что разработчики намерены придать закону гибкость без детального регулирования процедур, повысить качество закупаемых товаров, работ, услуг, упростить процесс закупа за счет дальнейшей цифровизации и создать для этого единую цифровую платформу. Для решения поставленной задачи сформирована рабочая группа из числа представителей заинтересованных госорганов и организаций. По результатам со­вместного обсуждения, а также после выявления проблемных вопросов в законодательстве определены основные подходы и принципы нового закона.

Даурен Кенбеил также доложил о мерах, принятых в плане демонополизации строительного рынка, и поделился планами работы ведомства на 2023 год.