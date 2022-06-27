Общество
Госзакупки по-новому
Насихат Оркушпаева

На фоне участившихся коррупционных скандалов по госзакупкам из одного источника по прямому договору в Казахстане намерены ужесточить законодательство в этом вопросе.

Еще в прошлом году в Агентстве по противодействию коррупции Казахстана отмечали, что каждый шестой факт взяточничества связан с отраслью государственных закупок. Стоить ли говорить о том, какой ущерб это наносило госказне и как сказывалось на качестве услуг в целом? В феврале 2022 года на одном из совещаний Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости кардинального изменения подходов к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора.

– Когда речь идет о закупках по принципу «из одного источника», то, как правило, там не обходится без аффилированных компаний или отдельных лиц, – говорит адвокат Назар Абинов. – Если этот пункт, которым злоупотребляют госкомпании и квазигоссектор, исключат, то, думаю, снизятся коррупционные риски. Раньше за нарушения в этой области руководители отделывались административным наказанием, незначительным штрафом и «протаскивали» свои компании без проведения тендеров.

На днях стало известно, что Министерство национальной экономики представило проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства». Он состоит из пяти блоков, один из которых посвящен вопросу государственных закупок. Если документ примут, то возможность проведения госзакупок из одного источника по прямому договору будет сокращена. Кроме того, по этой же схеме нельзя будет приобретать товары в государственный материальный резерв; служебные помещения, транспортные и иные технические средства, информационные сис­темы, имущество и услуги по их обслуживанию уполномоченными органами для осуществления оперативно-розыскной деятельности; нежилые здания, строения, сооружения, помещения.

Под пристальное внимание попал и фонд «Самрук-Қазына». Закупки там не смогут проводить внутри компании. Более того, их нужно будет согласовывать с Агентством по защите и развитию конкуренции.

Популярное

Все
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC
Найдено тело пропавшего на озере Шалкар мальчика
Четыре человека утонули в Капшагайском водохранилище
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Общество
Вручены премии и гранты Президента РК в области СМИ
Общество
Определены победители медиа-премии "AMANAT – 2022"
Общество
Более чем в два раза сократят список документов для подключ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]