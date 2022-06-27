Госзакупки по-новому

На фоне участившихся коррупционных скандалов по госзакупкам из одного источника по прямому договору в Казахстане намерены ужесточить законодательство в этом вопросе.

Еще в прошлом году в Агентстве по противодействию коррупции Казахстана отмечали, что каждый шестой факт взяточничества связан с отраслью государственных закупок. Стоить ли говорить о том, какой ущерб это наносило госказне и как сказывалось на качестве услуг в целом? В феврале 2022 года на одном из совещаний Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости кардинального изменения подходов к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора.

– Когда речь идет о закупках по принципу «из одного источника», то, как правило, там не обходится без аффилированных компаний или отдельных лиц, – говорит адвокат Назар Абинов. – Если этот пункт, которым злоупотребляют госкомпании и квазигоссектор, исключат, то, думаю, снизятся коррупционные риски. Раньше за нарушения в этой области руководители отделывались административным наказанием, незначительным штрафом и «протаскивали» свои компании без проведения тендеров.

На днях стало известно, что Министерство национальной экономики представило проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства». Он состоит из пяти блоков, один из которых посвящен вопросу государственных закупок. Если документ примут, то возможность проведения госзакупок из одного источника по прямому договору будет сокращена. Кроме того, по этой же схеме нельзя будет приобретать товары в государственный материальный резерв; служебные помещения, транспортные и иные технические средства, информационные сис­темы, имущество и услуги по их обслуживанию уполномоченными органами для осуществления оперативно-розыскной деятельности; нежилые здания, строения, сооружения, помещения.

Под пристальное внимание попал и фонд «Самрук-Қазына». Закупки там не смогут проводить внутри компании. Более того, их нужно будет согласовывать с Агентством по защите и развитию конкуренции.