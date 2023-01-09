Готовь дамбы зимой

Срок их эксплуатации перешагнул тридцатилетний рубеж. «Из-за давности лет и отсутствия надлежащего ремонта более половины дамб и плотин области находится сегодня в аварийном состоянии», – сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента по ЧС полковник гражданской защиты Еркен Берлибеков.

На территории региона в свое время было построено 90 гид­ротехнических сооружений, из которых в республиканской собственности находятся 17, коммунальной – 66, частной – семь.

Как отметил спикер, неутешительные выводы были сделаны после комиссионного осмотра сооружений осенью 2022 года с целью определения их эксплуатационной пригодности.

– Гидротехнические сооружения области находятся в аварийном состоянии, одни из них нуждаются в ремонте, другие – в модернизации. Почти все они изношены на 70%, поэтому их надежность и безопасность во время паводка оставляет желать лучшего, – констатировал Еркен Берлибеков.

По его словам, тщательное визуальное обследование показало, что три плотины – «Иванковская» в Буландынском, «Основная» в Шортандинском и «Веденовская» в Бурабайском районах – пребывают в крайней степени изношенности. В неудовлетворительном состоянии находятся 18 объектов (дамбы, плотины, системы лиманного орошения) в Аршалынском, Астраханском, Бурабайском, Жаксынском, Шортандинском, Коргалжынском и Ерейментауском районах. Тем не менее подготовка на случай большой паводковой воды ведется.

– К примеру, водоем, подпирае­мый плотиной «Иванковская», практически полностью опорожнен (проектный объем 15 миллио­нов кубометров, фактический – 0,1 миллиона кубометров). Обустроен обводной канал, который должен сработать в случае переполнения водохранилища в весенний период. На модернизацию плотины «Основная» из районного и областного бюджетов выделено 40 миллионов тенге. С 15 октября по 10 декабря 2022 года рабочие строительной компании ТОО «RD Group KZ» укрепляли размытые участки тела плотины, бетонировали водоприемные камеры, обустраивали монолитные подпорные стены для сбросных труб. На плотине «Веденовская» также обустроен отводной канал для сброса излишков талой воды. И на остальных гидротехнических сооружениях, находящихся в неудовлетворительном состоянии, будут проведены мероприятия по их очистке либо переводу в транзитный режим, – подчерк­нул спикер.

Было отмечено, что особое внимание уделяется регулированию режима Астанинского, Селетинского и Чаглинского водохранилищ и их эксплуатации в зимний период.

– Все гидротехнические сооружения находятся под постоянным контролем, на опасных участках будут установлены посты наблюдения. Плановая работа по подготовке к паводку, в том числе безаварийному пропуску талых вод продолжается, – сказал в завершение Еркен Берлибеков.