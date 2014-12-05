Свежий выпуск Готовь семена загодя Олег ТАРАСОВ

Как известно, в новой экономической политике «Нұрлы жол – путь в будущее» Глава государства Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость продолжения работы по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Так, для решения проблемы дефицита семян у аграриев на приобретение данного сырья за счет собственных средств государство впервые запускает программу финансирования, основным оператором которой и стала «Продкорпорация».

– В рамках реализаций поручений Послания Главы государства, а также Правительства АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» ежегодно осуществляет программу форвардного закупа пшеницы и ячменя у сельхозтоваропроизводителей посредством весенне-летнего финансирования, – сказал С. Кашкимбаев.

Он сообщил, что для реализации этой программы в 2014 году, по решению Государственной комиссии по модернизации экономики РК, было выделено из бюджета 14 млрд. тенге из расчета 6 тыс. тенге на гектар посевной площади. «Продкорпорацией» было профинансировано 1 738 хозяйств на сумму свыше 13 млрд. тенге. При этом общая посевная площадь, охваченная финансированием, превысила 2,1 млн. га.

Заключительной фазой прог­раммы является исполнение аграриями своих обязательств путем поставки в срок до 1 декабря текущего года денежными средствами либо пшеницей или ячменем. На сегодня 10,5 млрд. тенге возвращено, что составляет порядка 80%. Остальные суммы находятся в работе, их возвращение ожидает­ся до конца года.

В связи с погодными условия­ми уборка урожая в нынешнем году затянулась, поэтому некоторые сельхозтоваропроизводители столкнулись с дефицитом семян, то есть не смогли их заготовить. И если обычно прог­рамма проводилась весной, начиная с апреля, то с учетом сложившейся ситуации было принято решение совета директоров «Продкорпорации» начать финансирование закупки семян с 26 ноября. Основные парамет­ры прежние – выделяемая сумма не должна превышать 6 тыс. тенге на гектар, а кредитуемые хозяйства не должны числиться в задолжниках перед «Каз­Агро», дочерними компания­ми и, соответственно, перед «Продкорпорацией» и другими финансовыми институтами.

Ожидается, что целевые средства, выделяемые на приобре­тение семян, возвратятся в 2015-м зерном урожая следующего года до 1 ноября.



