​Готовь тракторы зимой

Свежий выпуск
482
Владимир Осипов

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся достижения запланированных индикаторов по итогам 11 месяцев текущего года.

Необходимо отметить, что объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период составил 3,9 трлн тенге. Индекс физичес­кого объема (ИФО) к соответствующему периоду прошлого года достиг 102,3%.

Также были рассмотрены результаты диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур и ход реализации урожая текущего года, вопросы обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем. Отмечалась доходность выращивания масличных культур, зернофуражных, кормовых и рентабельных культур.

Что касается вопросов развития сельхозкооперации, то по состоя­нию на 8 декабря 2017 года по республике зарегистрированы 777 сельскохозяйственных кооперативов (СХК), или 166% к плану. Заготовлено 103,2 тыс. тонн молока, 16,6 тыс. тонн мяса, 28,1 тыс. тонн плодоовощной продукции, 162 тонны меда, 31 тонна козьего молока, 45,2 тыс. штук яиц. Профинансировано 9,3 тыс. стартап-проектов, зарегистрировано 8 723 новых ИП и создано 13,7 тыс. рабочих мест.

В 2018-м планируется довес­ти количество вовлеченных в кооперативы до 200 тыс., объем заготовки мяса – до 28 тыс. тонн, молока – до 130 тыс. тонн. Также обсуждена готовность к весенне-полевым работам (ВПР) 2018 года. Было отмечено, что уже начат прием заявок на кредитование ВПР в следующем году.

По итогам мероприятия даны конкретные поручения по достижению поставленных индикаторов и усилению совместной работы по рассмотренным вопросам.

Популярное

Все
Спасали лосенка всем миром
Надо и апеллировать, и готовиться...
Астана вновь стала столицей шахматного мира
В преддверии грандиозного праздника спорта и культуры
Спутник, который построили школьники
Двух беременных женщин из отдаленных сел спасли врачи
Ветераны труда Приаралья совершили незабываемые туры по регионам страны
В Атбасаре реанимируют земли на поливе
Проект «Ауыл аманаты» многократно доказал свою экономическую и социальную эффективность
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Пересохшие краны села Бесагаш
С мечтой о родном шаныраке
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Чисто там, где не сорят
Сквер «Мир фантазий» возвращен государству
Актюбинская молодежь продолжает наводить чистоту в селах
Первое заседание Казахстанско-Узбекистанского экспертного совета прошло в Астане
«Мы можем и должны обустраивать свою страну»
Путь офицера
Расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде на сегодня
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Токаев произвел назначения в своей администрации
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Спорт объединяет нацию
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Олимпиада: Казахстан завоевал первую медаль
С заботой о многодетных
Яблоневый сад во дворе школы
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора

Читайте также

Новый стадион в Актобе появится будущей весной
Полеводы намерены шире использовать влагосберегающие технол…
В Приаралье широко отметят Международный день молодежи
Казахстанско-китайская лаборатория начала работу в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]