​Готовь тракторы зимой

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся достижения запланированных индикаторов по итогам 11 месяцев текущего года.

Необходимо отметить, что объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период составил 3,9 трлн тенге. Индекс физичес­кого объема (ИФО) к соответствующему периоду прошлого года достиг 102,3%.

Также были рассмотрены результаты диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур и ход реализации урожая текущего года, вопросы обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем. Отмечалась доходность выращивания масличных культур, зернофуражных, кормовых и рентабельных культур.

Что касается вопросов развития сельхозкооперации, то по состоя­нию на 8 декабря 2017 года по республике зарегистрированы 777 сельскохозяйственных кооперативов (СХК), или 166% к плану. Заготовлено 103,2 тыс. тонн молока, 16,6 тыс. тонн мяса, 28,1 тыс. тонн плодоовощной продукции, 162 тонны меда, 31 тонна козьего молока, 45,2 тыс. штук яиц. Профинансировано 9,3 тыс. стартап-проектов, зарегистрировано 8 723 новых ИП и создано 13,7 тыс. рабочих мест.

В 2018-м планируется довес­ти количество вовлеченных в кооперативы до 200 тыс., объем заготовки мяса – до 28 тыс. тонн, молока – до 130 тыс. тонн. Также обсуждена готовность к весенне-полевым работам (ВПР) 2018 года. Было отмечено, что уже начат прием заявок на кредитование ВПР в следующем году.

По итогам мероприятия даны конкретные поручения по достижению поставленных индикаторов и усилению совместной работы по рассмотренным вопросам.