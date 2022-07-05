Спорт
Готовь трамплины летом
Юлия Миленькая

Прыжки на лыжах с трамплина хоть и зимний вид спорта, но основной период подготовки к соревнованиям проходит летом.

Сегодня «летающие» лыжники из национальной сборной находятся на новой базе в Щучинске, а вот алматинские трамплины, на которых свои яркие прыжки демонстрировали некогда представители мировой спортивной элиты, простаивают.

На протяжении нескольких лет начиная с 2010 года, когда у Алма­ты появился международный комплекс лыжных трамплинов, наши «летающие» лыжники имели не только прекрасную тренировочную базу, но и возможность конкурировать с мировыми лидерами, не выезжая при этом из родной страны.

Кстати, первым мировым стартом, прошедшим в рамках открытия этого уникального спортивного сооружения, стал Континентальный кубок. И это был именно летний формат соревнования, когда спортсмены приземляются не на снег, а на специальное покрытие, переходящее в настоящий газон. Тогда на состязания к нам прилетели участники из 12 стран: победители кубков мира, призеры этапов Гран-при, участники Олимпийских игр. Опытные спортсмены протестировали новое спортивное сооружение Казахстана и дали ему высокую оценку.

Международный комплекс лыжных трамплинов впоследствии принял немало престижных соревнований, в том числе зимние Азиатские игры, летние и зимние этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах.

С созданием международного комплекса Алматы заполучил прекрасную возможность развивать не только спорт «летающих» лыжников, но и многие другие его виды. Причем не только зимние. На прилегающей к нему территории стали проводить официальные соревнования по лыжному двоеборью и лыжным гонкам, спортивному ориентированию. Но через несколько лет комплекс лыжных трамплинов перестал радовать насыщенной соревновательной программой.

По словам вице-президента Казахстанской федерации прыжков на лыжах с трамплина Андрея Вервейкина, в летний период национальная сборная проводит тренировки в Щучинске. Именно там в 2018 году на международной лыжной базе «Бурабай» открылся комплекс лыжных трамплинов.

– Ребята там пребывают уже вторую неделю, – рассказывает Андрей Юрьевич. – Пытаются выбрать подходящую погоду для тренировок. Там, как правило, довольно ветрено, поэтому приходится подстраиваться. В Алматы климат, конечно, более благоприятный, поэтому на алматинских трамплинах, по сути, можно тренироваться круг­логодично. Особенно хорошо тренироваться летом, набирая форму к предстоящему сезону соревнований.

Как отмечает Андрей Вервейкин, вторая база в Щучинске может рассматриваться как летняя база для общефизической и технической подготовки спортсменов, но вот для набора прыжкового объема не совсем подходит. Зимой из-за сильных ветров на щучинских трамплинах выступать невозможно.

– Если летняя подготовка у спортсменов сорвана, то зимой результатов можно не ждать, – обращает внимание вице-президент федерации. – В Алматы на сегодня работают только детские трамплины – К-60, К-40 и К-20. Что же касается К-125 (одного из самых больших трамп­линов международного уровня в мире) и К-95, то они на территории комплекса стоят как памятники.

Здесь стоит сказать, что заметный приток детей, как мальчиков, так и девочек, на алматинский комплекс лыжных трамплинов произошел благодаря крупным мировым стартам. Пока еще интерес детей к этому захватывающему виду спорта не угасает, но с таким подходом к его развитию напрашиваются неутешительные прогнозы.

Интерес к прыжкам на лыжах с трамплина проявляют и девочки из Риддера и Алматы.

– В сборную команду также входит 18-летняя Вероника Шишкина, – отмечает Андрей Вервейкин.

На сегодня на Кубках мира по прыжкам на лыжах с трамп­лина нашу страну представляют Сергей Ткаченко, Сабыржан Муминов, Данил Васильев, Никита Девяткин. Также в сборную входят молодые спортс­мены Нуршат Турсунжанов, Ильшат Кадыров и Святослав Назаренко.

– В конце мая на выкате трамп­линов проводили этап Кубка мира по конному спорту. Мы изначально были против этой затеи. Но в итоге соревнования состоялись. Лошади вытоптали всю траву, – с досадой говорит Анд­рей Юрьевич. – Нам пообещали, что трава будет восстановлена. Но позже на территории комплекса провели концерт: траву перекрыли пластиком на две недели. Время на восстановление затягивается. Скорее всего, привычный вид выката можно ждать в лучшем случае только к сентябрю.

Андрей Вервейкин также обращает внимание на то, что трамп­лин – специфическое сооружение, которое предназначено исключительно для тренировок и соревнований по прыжкам на лыжах. Но, похоже, все упирается в финансы. Руководство спортивного объекта стремится к тому, чтобы комплекс мог зарабатывать деньги, а спортивные задачи – в лучшем случае второстепенные.

Трасса по лыжному двоеборью на территории алматинского комплекса трамплинов тоже потихоньку себя изживает. Хотя, по мнению Андрея Вервейкина, приложив силы и немного средств, трассу можно было бы восстановить. Она может служить спортсменам по лыжным гонкам, биатлону и лыжному двоеборью.

– Несмотря на большое количество проблем и нерешенных вопросов, хочется в будущее смотреть с оптимизмом, – говорит Андрей Юрьевич. – Хочется надеяться, что в спортивном руководстве страны поймут: мы имеем уникальные спортивные сооружения, которые работают на имидж Казахстана. Далеко не каждая страна имеет даже один комплекс. У нас же их целых два! Этот вид спорта нужно развивать, приглашать, как и раньше, на соревнования всю международную элиту и, конечно, гордиться тем, что Казахстан знают в международном пространстве прыжкового спорта как страну, способную проводить соревнования высшего ранга.

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