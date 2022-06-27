Фото: instagram.com/bibisarachess
Спорт
"Готова оплатить детектор лжи за руководство КФШ" – Бибисара Асаубаева

Чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева опубликовала комментарий после ряда опровержений со стороны руководства и членов КФШ её заявления о "попрошайничестве" федерации, сообщает Kazpravda.kz.

"Дорогие друзья. Я не хотела создавать вокруг себя неспортивный шум, который очень мешает олимпийскому тренировочному процессу. Могу лишь добавить - я гроссмейстер, совершеннолетний спортсмен с ясным умом и твёрдой памятью. Я никогда ничего не путаю, не домысливаю. И шагов никаких на эмоциях не совершаю, как предположил господин министр спорта. Я не путаю Казахстан и Узбекистан, не путаю их Федерации. Также мне известно, что доллары - национальная валюта США, неуместная для определения какого-бы то ни было бюджета в независимой стране со своей национальной валютой. Тем более делать это в Акорде - сердце Казахстана. А три миллиарда тенге (или пусть по-Вашему, господин Хусаинов, - 3 миллиона долларов), которые планировалось правдами-неправдами выпросить у Президента нашей страны - сумма огромная и федерацией (в том числе нами, сборной) не заслуженная. По крайней мере пока, за месяц до Олимпиады.

Я самодостаточный спортсмен, не ищущая личных выгод и пустой славы. Шахматы научили меня ценить время - своё и чужое, - нет вещи важнее времени. Не правильно, не этично, антиморально, если хотите преступно вредными и пустыми просьбами воровать время у Президента страны, а у национального бюджета - деньги. И никто не переубедит меня в обратном. Поэтому накануне предстоящей встречи с Президентом страны, я вышла к СМИ и высказалась прямо и открыто, не опасаясь гонений за правду. Если «оскорбленные» лица считают себя оскорбленными, - защищайте своё имя в суде, право ваше. Возвращаясь к теме лжи. Я готова найти «окно» в тренировках и пройти проверку на полиграфе. Пусть время и место назначат господа Хусаинов и Садвакасов, которые пройдут детектор лжи вместе со мной. За всех троих готова оплатить сама, меня упрашивать об этом им не придётся. А теперь позвольте мне продолжить подготовку к Олимпиаде", - написала Асаубаева в Instagram.

Напомним, чемпионка мира по шахматам, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала руководство Казахстанской федерации шахмат, заявив, что оно пытается сделать из спортсменов попрошаек.

Заместитель президента Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов опроверг скандальное заявление шахматистки Бибисары Асаубаевой, заявив, что федерация "ничего не просила".

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик также прокомментировала резонансное заявление своей коллеги по цеху Бибисары Асаубаевой.

«Я, как человек, который присутствовал на этой встрече, как лидер сборной, хотела бы сказать, что этот пост ‒ неправда. И речи ни о каких деньгах не было. Мы приводили в пример федерацию шахмат Узбекистана, сказали, что их годовое финансирование – это три миллиона долларов они выделяют на шахматы. Президент Узбекистана и мы подписали отдельную дорожную карту по развитию шахмат, которую расписали до 2025 года. И как бы тем самым мы приводили пример и показали, что благодаря такой поддержке Узбекистан сейчас на 19-м месте в мировом рейтинг-листе. Казахстан на 37-м. Возможно, Бибисара где-то перепутала, может, где-то невнимательно услышала. То есть, эта информация недостоверная. Я там присутствовала», − сказала Жансая Абдумалик.

Заявление Бибисары Асаубаевой также прокомментировал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Напомним, в феврале этого года Бибисара Асаубаева попросила Касым-Жомарта Токаева "изменить несправедливую традицию" по отношению к участникам сборной Казахстана по шахматам.

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