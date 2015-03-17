Готовим убедительный ответ 904

Реформы необходимы, так как нельзя допустить негативного воздействия внешних факторов на государственное строительство. Важно также сохранить набранные темпы развития и продолжить продвижение в ТОП-30 развитых государств мира.



Говоря о новых планах, в частности, нужно упомянуть идею о создании Национальной комиссии по модернизации. Это одна из важных задач конституционной реформы, которая будет возможна после реализации всех пяти народных реформ. Президент в связи с этим адресовал ряд задач для госорганов (в том числе Администрации Президента, Агентству по делам госслужбы и противодействию коррупции, судебно-правоохранительным органам). То есть главным адресатом стал весь госаппарат, который претерпит новые изменения, примет вызовы, касающиеся повышения требований к эффективности, языковой и профессиональной компетентности.



В целом пять направлений институциональной реформы укладываются в программу "Нұрлы жол", предпринятую в условиях ухудшения в мире экономической конъюнктуры. Одну часть данного плана в Казахстане уже практически реализовали – в Парламент внесен скорректированный бюджет, в котором сокращена расходная часть почти на 700 млрд. тенге (или 10%), как было поручено на расширенном совещании Правительства в Акорде 13 февраля 2015 года. Второй частью является продолжение институциональных реформ. Например, начатая вторая волна приватизации должна быть ориентирована не только на пополнение госказны, но и на создание условий для более эффективного управления собственностью, расширения участия в экономике малого и среднего бизнеса.



ГП ФИИР – еще один пример институциональной реформы, которая скорректировала ход индустриализации и развитие среднего класса. В стране укрепился средний класс, который искренне заинтересован в сохранении стабильности и согласия в обществе. Более того, появление в президентском выступлении термина "средний класс" вновь ставит вопрос о продолжении процесса социальной модернизации.



Подчеркну, что теперь это понятие синтезируется с идеологией "Мәңгілік Ел" и становится важным фактором дальнейшего укрепления государственности.



В отечественном научном дискурсе вокруг определения и параметров казахстанского среднего класса сломано немало копий. По различным оценкам, объемы среднего класса измеряются от минимальных 6% до 17% (и даже 60%). Как правило, размеры среднего класса сверяют с вкладом МСБ в ВВП.



В связи с этим Президент, начиная с 2012 года, постоянно поднимает вопросы социальной модернизации. Это озвученная им идеология Всеобщего труда, затем Стратегия-2050, Концепция вхождения в ТОП-30 развитых стран мира. Ставка на человеческий капитал – и есть расширение среднего класса.



По оценке Всемирного банка, Казахстан в 2013 году вошел в число стран со средним уровнем ВВП на душу населения (более 12 тыс. долларов). Сегодня этот показатель у нас достигает 13 тыс. долларов. То есть мы смогли совершить прорыв в развитии человеческого капитала. Поэтому сегодня стал актуальным следующий шаг – переход от количественных к качественным параметрам.



Мы накопили определенную массу изменений, в том числе исторических, впечатляющих по времени их появления. Теперь все это нужно конвертировать в качественно новое состояние. Например, Казахстан уже подписал Страновую программу сотрудничества с ОЭСР, объединяющей 34 страны мира, создающих до 60% мирового ВВП. Таким образом, мы объявили о своем намерении подняться на новый уровень сотрудничества с этим клубом "золотого миллиарда". Безусловно, это амбициозная заявка, но у Казахстана с его бэкграундом другого выхода нет – мы должны двигаться только вперед.



Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член политсовета Алматинского филиала партии "Нур Отан"