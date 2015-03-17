Готовим убедительный ответ

904
Реформы необходимы, так как нельзя допустить негативного воздействия внешних факторов на государственное строительство. Важно также сохранить набранные темпы развития и продолжить продвижение в ТОП-30 развитых государств мира.

Говоря о новых планах, в частности, нужно упомянуть идею о создании Национальной комиссии по модернизации. Это одна из важных задач конституционной реформы, которая будет возможна после реализации всех пяти народных реформ. Президент в связи с этим адресовал ряд задач для госорганов (в том числе Администрации Президента, Агентству по делам госслужбы и противодействию коррупции, судебно-правоохранительным органам). То есть главным адресатом стал весь госаппарат, который претерпит новые изменения, примет вызовы, касающиеся повышения требований к эффективности, языковой и профессиональной компетентности.

В целом пять направлений институциональной реформы укладываются в программу "Нұрлы жол", предпринятую в условиях ухудшения в мире экономической конъюнктуры. Одну часть данного плана в Казахстане уже практически реализовали – в Парламент внесен скорректированный бюджет, в котором сокращена расходная часть почти на 700 млрд. тенге (или 10%), как было поручено на расширенном совещании Правительства в Акорде 13 февраля 2015 года. Второй частью является продолжение институциональных реформ. Например, начатая вторая волна приватизации должна быть ориентирована не только на пополнение госказны, но и на создание условий для более эффективного управления собственностью, расширения участия в экономике малого и среднего бизнеса.

ГП ФИИР – еще один пример институциональной реформы, которая скорректировала ход индустриализации и развитие среднего класса. В стране укрепился средний класс, который искренне заинтересован в сохранении стабильности и согласия в обществе. Более того, появление в президентском выступлении термина "средний класс" вновь ставит вопрос о продолжении процесса социальной модернизации.

Подчеркну, что теперь это понятие синтезируется с идеологией "Мәңгілік Ел" и становится важным фактором дальнейшего укрепления государственности.

В отечественном научном дискурсе вокруг определения и параметров казахстанского среднего класса сломано немало копий. По различным оценкам, объемы среднего класса измеряются от минимальных 6% до 17% (и даже 60%). Как правило, размеры среднего класса сверяют с вкладом МСБ в ВВП.

В связи с этим Президент, начиная с 2012 года, постоянно поднимает вопросы социальной модернизации. Это озвученная им идеология Всеобщего труда, затем Стратегия-2050, Концепция вхождения в ТОП-30 развитых стран мира. Ставка на человеческий капитал – и есть расширение среднего класса.

По оценке Всемирного банка, Казахстан в 2013 году вошел в число стран со средним уровнем ВВП на душу населения (более 12 тыс. долларов). Сегодня этот показатель у нас достигает 13 тыс. долларов. То есть мы смогли совершить прорыв в развитии человеческого капитала. Поэтому сегодня стал актуальным следующий шаг – переход от количественных к качественным параметрам.

Мы накопили определенную массу изменений, в том числе исторических, впечатляющих по времени их появления. Теперь все это нужно конвертировать в качественно новое состояние. Например, Казахстан уже подписал Страновую программу сотрудничества с ОЭСР, объединяющей 34 страны мира, создающих до 60% мирового ВВП. Таким образом, мы объявили о своем намерении подняться на новый уровень сотрудничества с этим клубом "золотого миллиарда". Безусловно, это амбициозная заявка, но у Казахстана с его бэкграундом другого выхода нет – мы должны двигаться только вперед.

Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член политсовета Алматинского филиала партии "Нур Отан"

Популярное

Все
Почти 12 тыс. рейсов отменили в США из-за снежной бури
Около 130 тысяч домов остались без света в США из-за снежной бури
120-летие Ахмета Жубанова отметили концертом в Алматы
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Сколько спортсменов представят Казахстан на зимней Олимпиаде
В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
Путинцева завершила свое участие в Australian Open-2026
Экспорт растительных масел из Казахстана продолжает расти
Как ИИ внедряют в школах Казахстана
В Мозамбике наводнения принесли крокодилов на улицы городов
Саясат Нурбек встретился с казахстанскими студентами в Великобритании
Во Франции торопятся принять закон о запрете соцсетей для подростков
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Все дело в пене из полиуретана
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
МЧС Казахстана напомнил о безопасности при Крещенских купаниях в 2026 году
186 млн человек останутся без работы в 2026 году
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]