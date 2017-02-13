Эти цифры прозвучали на заседании областной комиссии по предупрежде­нию и ликвидации ЧС. Аким области Нурмухамбет Абдибеков поручил органам, отвечающим за безопасность населения, следить за паводковой ситуацией из космоса – по тому же принципу, как отслеживаются степные пожары. Космический мониторинг полезен и в контроле над гидросооружениями.

Реальную угрозу представляют бесхозные плотины и водоемы. По данным ДЧС области, на ремонт гидросооружений потрачено более 175 млн тенге. Местные исполнительные органы возвели 23,4 км защитных дамб. В подверженных угрозе подтопления 55 населенных пунктах появились локальные системы оповещения. Укрепляют­ся берега в руслах паводко­опасных рек. В области действует 54 поста наблюдения за прохождением паводка на реках, водохранилищах, на гидротехнических сооружениях.

Специалисты природо­охранных инспекций исследуют верховья рек Нура и Шерубай-Нура для определения снегозапасов. Измерялись уровень и наличие запасов воды в снеге, высота снежного покрова, промерзание почвы, состоя­ние ледового покрова.

На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций начальник ДЧС области полковник гражданской защиты Ибрагим Кульшимбаев доложил о результатах рейдов. Техническое состоя­ние многих осмотренных водохранилищ вызывает обеспокоенность, в иных случаях – даже открытую тревогу.

– На гребнях плотин имеют­ся промоины, трещины, верховые и низовые откосы деформированы и требуют ремонта. Водосбросные сооружения находятся в нерабочем состоянии, русла паводковых водосбросов заросли древесной растительностью. Наблюдаются фильтрации на низовых откосах, – отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Начальник ДЧС назвал наиболее проблемными водохранилища в пяти сельских районах и городе Каражале и предупредил местные акима­ты, что без принятия соответствующих мер тут вероятны водные переливы и прорывы. В Бухар-Жырауском районе обнаружены не значащиеся в перечне водо­хранилищ плотины Миньковская, Байкадам, Луполово. Они потенциально угрожают населенным пунктам и инфраструктуре области. А в Актогайском районе нашли сразу 9 бесхозных плотин.