Готовимся к половодью

В ходе республиканского командно-штабного учения «Көктем-2016» председатель Комитета по ЧС МВД РК полковник Владимир Беккер вместе с акимом Акмолинской области Сергеем Кулагиным провели смотр готовности служб гражданской защиты региона относительно реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводкового периода.По замыслу учений в результате резкого повышения температуры воздуха и дождей произошел подъем уровня воды в реке Чаглинке, что в свою очередь привело к переполнению проектного объема Чаглинского водохранилища. Чтобы не допустить аварийной ситуации, воду из водохранилища сбросили, в результате чего возникла угроза подтопления части пригородного села Крас­ный Яр.Силами местных исполнительных органов и подразделений МВД были проведены эвакуация людей и домашних животных из зон возможного подтопления, укрепление насыпной защитной дамбы, откачка воды из подтапливае­мых домов, восстановлено электроснабжение и ликвидировано возгорание на транс­форматорной подстанции. С использованием вертолета АО «Казавиаспас» произведена эвакуация тяжелобольных людей. Все действия отработаны оперативно при четком взаимодействии служб.Неудивительно, что по итогам учений В. Беккер отметил высокую готовность акмолинцев, слаженность действий местных исполнительных органов, подразделений МВД РК, всех служб и формирований....Какой будет весна в Костанайской области, предсказать трудно. Однако очевидно, что талой воды окажется больше, чем в прошлом году. Пока прогнозы погоды не дают оснований для особых опасений, но все понимают: лучше перестраховаться. В целях изучения сложившейся за зимний период ситуации Владимир Беккер побывал и в этом регионе. В ходе визита был проведен облет некоторых районов. Состоялось совещание с участием акима области Архимеда Мухамбетова.Еще не так давно главную паводковую проблему в Костанайской области создавали потоки талых вод по руслам рек, иногда к лету пересыхающих. За последние годы течения были серьезно зарегулированы дамбами и мощными плотинами.Сегодня водохранилища области располагают свободными емкостями на 443 млн кубомет­ров, тогда как ожидается поступление воды в пределах 370 млн. Однако потоки от тающего в полях снега не всегда умещаются в свои природные или искусственные лога и русла. Подчас страдает от них даже областной центр, не говоря о периферии.Что касается Павлодарской области, то, по данным местного филиала Казгидромета, минувшей зимой в верховьях Иртыша, в районе Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ, снега выпало на 60–70% больше нормы, а сами эти объекты уже сейчас, до массового таяния, заполнены на 80%. Поэтому предполагается, что сброс воды будет в больших объемах, чем в прошлом году.Об этом сказал на расширенном заседании областного акимата глава региона Канат Бозумбаев, предупредив, что к паводку надо успеть подготовиться загодя, используя все имеющиеся силы и средства. Тем более что 31 населенный пункт области находится, как сообщили в региональном ДЧС, в зоне риска.С учетом опыта прошлых лет на особый контроль взята ситуация в Майском, Баян­аульском, Актогайском районах и в сельской зоне Аксу. Здесь особо следует сказать о ряде сел Баянаульского района. Практически ежегодно они затапливаются талыми водами Карагандинской области и теми, что сбрасываются весной с водохранилищ региона.Более того, готовясь к большой воде, рабочая группа в составе сотрудников депар­тамента по ЧС, областного ­акимата, Иртышской бассейновой инспекции и управления здравоохранения провела осмотры населенных пунктов, подверженных подтоплениям в паводковый период, изучила ход проведения ремонтных работ участков автодороги республиканского значения, проходящей через Баянаульский район.А вот в Семее не все работают так слаженно. Подводят организации, которые не вывозят снег с прилегающих территорий. Поэтому сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами отдела ЖКХ проводят рейды, напоминая горожанам о вступивших в силу с нынешнего года правилах благоустройства города, которые запрещают складирование снега на проезжей части, тротуарах, газонах, в «карманах» и местах парковки автомобилей.ДЧС Актюбинской области планирует провести в ближайшие дни учения «Весна-2016». По словам начальника регионального департамента по ЧС Бауыржана Сыздыкова, паводковая ситуация находится на особом контроле, ведь осадков в регионе выпало гораздо больше нормы.С учетом опыта прошлых лет определено 50 паводко-опасных участков. В зону возможного подтопления ныне попадают 36 населенных пунктов, в которых проживают больше 12 тыс. человек. Руководитель ведомства подчеркнул, что в случае необходимости будут приняты меры для организации эвакуации людей, все они будут размещены в специально подготовленных 89 пунктах.В целом, по словам главного спасателя области, подготовка к весеннему паводку в регио­не ведется в соответствии с ранее утвержденным планом мероприятий. Сформированы и приступили к работе областная, городская и районные противопаводковые комиссии. Объем воды на основе мониторинга в Актюбинском водохранилище в эти дни составляет 62%, Каргалинском – около 53%, Саздинском – 35%, что не вызывает у специалистов большой тревоги.