Готовимся к референдуму

Обучающий семинар для руководителей казахстанских СМИ провели представители Центральной комиссии референдума и Министерства информации и общественного развития.

Мероприятие состоялось в рамках плана по электоральному обучению накануне республиканского референдума по поправкам в Консти­туцию, назначенного на 5 июня. Обучение прошло в онлайн- и офлайн-форматах.

В семинаре приняли участие главные редакторы республиканских и региональных СМИ, секретарь Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман, члены ЦКР Сабила Мустафина и Анастасия Щегорцова, вице-министр юстиции Алма Муканова, вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова и старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин.

Ключевым на семинаре стал воп­рос, касающийся агитации перед всенародным голосованием. Как отметила Нургуль Мауберлинова, в Конституционном законе «О референдуме» есть исчерпывающий перечень требований, предъявляе­мых к СМИ в ходе организации и проведения республиканского референдума.

– В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона «О референдуме» граж­данам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, в том числе в средствах массовой информации, – сказала она. – Очень важно, чтобы все материалы, опубликованные в СМИ, проверялись главными редакторами или выпускающими редакторами на наличие сведений об организациях, заказавших и выпустивших конкретный материал. Если размещается видеоролик на телеканале, должна быть маркировка о том, что данный материал изготовлен по заказу такого-то общественного объединения, компании с указанием ее адреса. Никаких анонимных агитационных материалов в эфире телеканалов, в печатных СМИ или на интернет-ресурсах СМИ быть не должно.

Замглавы МИОР указала на то, что в качестве агитационных рассматриваются материалы, побуждающие избирателей принимать либо не принимать участие в референдуме, голосовать за или против вопроса, вынесенного на голосование.

– Предусматривается также ряд ограничительных требований, связанных с агитацией в СМИ, – добавила вице-министр. – В частности, запрещается агитация за насильственное изменение конституционного строя, нарушение территориальной целостности Республики Казахстан, подрыв безопасности государства, а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного, сос­ловного и родового превосходства, культа жестокости и насилия. Агитация запрещается в день голосования и в предшествующий голосованию «день тишины».

В свою очередь член ЦКР Анастасия Щегорцова обратила внимание на то, что в отличие от выборов, агитация перед референдумом имеет меньше правил и рамок. В частности, нет необходимости соблюдать принцип равного доступа всех кандидатов или партий к агитации в СМИ.

Также она обратила особое внимание на то, что законодательство о референдуме, в отличие от закона о выборах, никак не ограничивает проведение экзитполов и иных социологических опросов.

– Хотела бы призвать журналис­тов, которые будут делать материа­лы о социологических опросах, во имя качества работы обращать внимание на репутацию организации, проводившей исследование, – обратилась к представителям СМИ Анастасия Щегорцова. – Опрос опросу – рознь, сегодня любой студент может соз­дать онлайн-опросник и получить совершенно нерелевантные, сомнительные данные, которые никоим образом не отражают реальную картину.

Помимо этого, представительница ЦКР рассказала о правилах аккредитации журналистов.

– Представителям СМИ гарантируется доступ на мероприятия, связанные с проведением референдума, в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Закона «О референдуме», – уточнила она. – Этот же пункт говорит о том, что представители СМИ должны быть аккредитованы при комиссиях референдума. На одном из первых заседаний ЦКР мы приняли правила аккредитации, сейчас они доступны на сайте Центральной комиссии референдума в разделе «Нормативно-правовая база».

Анастасия Щегорцова уточнила, что указанный документ сформирован на основе правил аккредитации, установленных Министерством информации и общественного развития как уполномоченным органом по работе со СМИ.

– Если мы говорим непосредственно о дне голосования, то документы об аккредитации журналиста могут быть подшиты в папку на участке. Но зачастую бывает так, что сотрудник СМИ в день голосования должен посетить несколько участков для голосования, и на каждом ему необходимо подтвердить свою аккредитацию. Поэтому просим редакции подготовиться и предоставить своим журналистам несколько комплектов документов, – добавила она.

На семинаре также был рассмот­рен вопрос полномочий и необходимых удостоверяющих документов для представителей общественных объединений РК и наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Секретарь ЦКР Мухтар Ерман отметил, что для перечисленных категорий предусмот­рен четкий и понятный механизм аккредитации.

– Для представителя общественного объединения, который желает наблюдать за процессом референдума на участке для голосования, требуется только два документа. Первый – удостоверение личности гражданина Казахстана, потому что представителями общественных объединений и организаций, наблюдающими за голосованием, могут быть только граждане РК. И второй – документ, подтверждающий, что общественное объединение уполномочило конкретного гражданина присутствовать на участке для голосования в качестве его представителя, – уточнил Мухтар Ерман.

Наблюдатели от иностранных государств и международных организаций прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Казахстана, затем на основании до­кументов от МИД получают удостоверения наблюдателей в Центральной комиссии референдума.

– Также на референдуме будет группа иностранных делегаций, которые приглашаются руководством ЦКР. Это наши коллеги – руководители и члены центральных избирательных комиссий ряда стран, мы уже направили около 20 приглашений, – сказал секретарь ЦКР.

Кроме того, на семинаре поднимались вопросы создания условий для реализации избирательного права людьми с инвалидностью, подготовки и проведения референдума, информирования граждан, финансирования республиканского референдума, а также ответственности за нарушение законодательства о референдуме.

Обучение на семинаре прошли около 130 человек.