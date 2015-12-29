​Готовимся к универсиаде

Олег МАТЫЦИН, президент Международной федерации университетского спорта (FISU):

– Работа по подготовке к универсиаде идет по всем направлениям. Замечаний по выполнению программы подготовки со стороны FISU нет. Есть рабочие моменты­.

В вашей стране активно развивается спортивная инфраструктура. Очень важно, что Президент Республики Казахстан, Правительство страны, акимат Алматы уделяют повышенное внимание спорту и спортивной социальной составляющей. В этом плане мы четко видим, что это государственная программа, она ориентирована на молодежь и предполагает использование спортивных объектов не только для проведения международных соревнований, но и для нужд населения города, страны, преж­де всего, повторюсь, для молодого поколения.

Мы понимаем, что львиная доля ответственности за качественное проведение Студенческих игр лежит на городе, ведь все соревнования, различные мероприятия будут проходить в этом мегаполисе. Поэтому акимат Алматы играет очень важную роль в масштабном спортивном проекте. Мы очень рады, что руководство города через этот спортивный проект планирует еще больше открыть миру Алматы и привлечь сюда иностранные компании и зарубежных туристов.

До универсиады осталось не так много времени, но больший объем работ уже выполнен. Подготовка идет в соответствии с предварительно утвержденной программой FISU.

Милан АВГУСТИН, директор зимних универсиад FISU:

– Я вижу объекты зимней Универсиады просто гениальными. В Ледовом дворце будут использоваться самые современные технологии для подготовки льда. Этот уникальный объект в будущем сыграет большую роль в развитии спорта. Впервые для проведения универсиады будет построена Атлетическая деревня. Пять тысяч спортсменов смогут проживать здесь во время соревнований. Эта универсиада будет по многим параметрам отличаться от предыдущих, причем в лучшую сторону.

Виктор КИМ, генеральный секретарь Ассоциации керлинга Республики Казахстан:

– Успешное проведение Универсиады-2017 будет огромным шагом в развитии спорта в нашей стране. В том числе, конечно же, и керлинга. Сейчас в рамках подготовки к Студенческим играм мы ведем работу с судьями, специалистами по подготовке льда, отправляем их на семинары за границу. Все это делается для того, чтобы, переняв опыт зарубежных специалистов, наши земляки могли применить его в родной стране, передать своим коллегам в регионах. Сегодня закупается новое оборудование, появляются новые стадионы.

Сейчас в Казахстане керлингом на достаточно высоком уровне занимаются более 800 человек. В составе студенческой сборной страны – молодые люди, у каждого из них есть все для того, чтобы участвовать и завоевывать награды международных сос­тязаний. В турнире зимней Универсиады 2017 года от Казахстана будут участвовать две команды керлингис­тов – мужская и женская. Составы уже определены, сейчас все спортсмены проходят тщательную подготовку.

Все спортивные объекты универсиады соответствуют международным стандартам и требованиям. В дальнейшем это позволит нам проводить различные соревнования на высоком уровне, что, конечно, положительно отра­зится как на имидже государства, так и на развитии спорта в стране. К тому же это еще на один шаг приблизит нас к проведению зимних Олимпийских игр. А в том, что мы их когда-нибудь проведем, не нужно сомневаться.

Жанбота АЛДАБЕРГЕНОВА, член сборной Казахстана по фристайлу, участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи:

– Универсиада – это одно из величайших мировых событий, и то, что в 2017 году подобные соревнования пройдут в Алматы, в очередной раз показывает, насколько развит спорт в Казахстане.

Для меня это будет первая Универсиада, и я очень рада, что смогу побороться за «золото» всемирных Студенческих игр. Особенно радует тот факт, что соревнования будут проходить у нас в Алматы. Несомненно, поддержка соотечественников и родные стены помогут казахстанским спортсменам.

У нас остался год для того, чтобы набрать лучшую спортивную форму. Все казахстанские атлеты, я в этом уверена, на своих стадионах будут выкладываться на 100%, но не стоит забывать, что по ходу состязаний может случиться всякое. К примеру, во фристайле нужно везение: успех от спортсмена зависит только на 60%, а остальные 40% – доля погоды: нужно все подсчитать – откуда дует ветер, жесткий или мягкий лежит снег... Даже самые опытные спортсмены на трассах падают, неправильно скоординировав свой прыжок с погодными условиями.

Регина ГЛАЗМАН, фигуристка, член сборной Казахстана:

– Для меня это первая универсиада, и, конечно, я немного волнуюсь. Но несмотря на переживания, настрой решительный, ведь хочется хорошо выступить и показать отличные результаты. Универсиада состоится в Алматы, и это очень радует. Выступая на домашней арене, ты словно чувствуешь все переживания земляков, которые верят в твой успех, и это ощущение придает силу и энергию. С одной стороны, это очень ответственно и волнующе, но с другой – я уверена, что родные стены и поддержка казахстанцев, несомненно, помогут не только мне, но и другим нашим спортсменам!

У меня уже есть график подготовки к Студенчес­ким играм и план предстоя­щих тренировок. Буду делать все, чтобы отлично выступить и достойно представить нашу страну на соревнованиях такого масштаба.