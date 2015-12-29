​Готовимся к универсиаде

Олег МАТЫЦИН, президент Международной федерации университетского спорта (FISU):
– Работа по подготовке к универсиаде идет по всем направлениям. Замечаний по выполнению программы подготовки со стороны FISU нет. Есть рабочие моменты.
В вашей стране активно развивается спортивная инфраструктура. Очень важно, что Президент Республики Казахстан, Правительство страны, акимат Алматы уделяют повышенное внимание спорту и спортивной социальной составляющей. В этом плане мы четко видим, что это государственная программа, она ориентирована на молодежь и предполагает использование спортивных объектов не только для проведения международных соревнований, но и для нужд населения города, страны, прежде всего, повторюсь, для молодого поколения.
Мы понимаем, что львиная доля ответственности за качественное проведение Студенческих игр лежит на городе, ведь все соревнования, различные мероприятия будут проходить в этом мегаполисе. Поэтому акимат Алматы играет очень важную роль в масштабном спортивном проекте. Мы очень рады, что руководство города через этот спортивный проект планирует еще больше открыть миру Алматы и привлечь сюда иностранные компании и зарубежных туристов.
До универсиады осталось не так много времени, но больший объем работ уже выполнен. Подготовка идет в соответствии с предварительно утвержденной программой FISU.
Милан АВГУСТИН, директор зимних универсиад FISU:
– Я вижу объекты зимней Универсиады просто гениальными. В Ледовом дворце будут использоваться самые современные технологии для подготовки льда. Этот уникальный объект в будущем сыграет большую роль в развитии спорта. Впервые для проведения универсиады будет построена Атлетическая деревня. Пять тысяч спортсменов смогут проживать здесь во время соревнований. Эта универсиада будет по многим параметрам отличаться от предыдущих, причем в лучшую сторону.
Виктор КИМ, генеральный секретарь Ассоциации керлинга Республики Казахстан:
– Успешное проведение Универсиады-2017 будет огромным шагом в развитии спорта в нашей стране. В том числе, конечно же, и керлинга. Сейчас в рамках подготовки к Студенческим играм мы ведем работу с судьями, специалистами по подготовке льда, отправляем их на семинары за границу. Все это делается для того, чтобы, переняв опыт зарубежных специалистов, наши земляки могли применить его в родной стране, передать своим коллегам в регионах. Сегодня закупается новое оборудование, появляются новые стадионы.
Сейчас в Казахстане керлингом на достаточно высоком уровне занимаются более 800 человек. В составе студенческой сборной страны – молодые люди, у каждого из них есть все для того, чтобы участвовать и завоевывать награды международных состязаний. В турнире зимней Универсиады 2017 года от Казахстана будут участвовать две команды керлингистов – мужская и женская. Составы уже определены, сейчас все спортсмены проходят тщательную подготовку.
Все спортивные объекты универсиады соответствуют международным стандартам и требованиям. В дальнейшем это позволит нам проводить различные соревнования на высоком уровне, что, конечно, положительно отразится как на имидже государства, так и на развитии спорта в стране. К тому же это еще на один шаг приблизит нас к проведению зимних Олимпийских игр. А в том, что мы их когда-нибудь проведем, не нужно сомневаться.
Жанбота АЛДАБЕРГЕНОВА, член сборной Казахстана по фристайлу, участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи:
– Универсиада – это одно из величайших мировых событий, и то, что в 2017 году подобные соревнования пройдут в Алматы, в очередной раз показывает, насколько развит спорт в Казахстане.
Для меня это будет первая Универсиада, и я очень рада, что смогу побороться за «золото» всемирных Студенческих игр. Особенно радует тот факт, что соревнования будут проходить у нас в Алматы. Несомненно, поддержка соотечественников и родные стены помогут казахстанским спортсменам.
У нас остался год для того, чтобы набрать лучшую спортивную форму. Все казахстанские атлеты, я в этом уверена, на своих стадионах будут выкладываться на 100%, но не стоит забывать, что по ходу состязаний может случиться всякое. К примеру, во фристайле нужно везение: успех от спортсмена зависит только на 60%, а остальные 40% – доля погоды: нужно все подсчитать – откуда дует ветер, жесткий или мягкий лежит снег... Даже самые опытные спортсмены на трассах падают, неправильно скоординировав свой прыжок с погодными условиями.
Регина ГЛАЗМАН, фигуристка, член сборной Казахстана:
– Для меня это первая универсиада, и, конечно, я немного волнуюсь. Но несмотря на переживания, настрой решительный, ведь хочется хорошо выступить и показать отличные результаты. Универсиада состоится в Алматы, и это очень радует. Выступая на домашней арене, ты словно чувствуешь все переживания земляков, которые верят в твой успех, и это ощущение придает силу и энергию. С одной стороны, это очень ответственно и волнующе, но с другой – я уверена, что родные стены и поддержка казахстанцев, несомненно, помогут не только мне, но и другим нашим спортсменам!
У меня уже есть график подготовки к Студенческим играм и план предстоящих тренировок. Буду делать все, чтобы отлично выступить и достойно представить нашу страну на соревнованиях такого масштаба.